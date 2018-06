18.597 entreprises répertoriées au Cameroun

Le nombre d’entreprises modernes répertoriées au Cameroun en 2014, assujetties à la déclaration statistique et fiscale (DSF), est de 18.597 unités, contre 14.022 un an plus tôt, selon le rapport publié mercredi par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette évolution est notamment attribuée à la création de 390 sociétés personnes morales, mais aussi par une meilleure couverture du champ, la formalisation des entreprises existantes, la création de nouvelles sociétés personnes physiques ainsi que la mise à jour de l’identifiant unique.

L’INS a ainsi répertorié 18.597 entreprises modernes pendant la période étudiée, dont 45,3% implantées dans la métropole économique, Douala et 31,1% dans la capitale politique, Yaoundé.

Les entreprises de chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards FCFA représentent 2,3% de l’ensemble des entreprises et cumulent 82,6% du chiffre d’affaires total, et celles d’effectifs employés supérieurs à 100 personnes représentent 2,2% de l’ensemble, mais n’emploient que 60,7% des effectifs permanents.

Dans cette énumération, le secteur primaire concentre 1,3% des entreprises, emploie 14,9% des effectifs et génère 4,2% du chiffre d’affaires global.

Le secteur secondaire, pour sa part, concentre 11,5% des entreprises, emploie 24,8% des effectifs et génère 35,2% du chiffre d’affaires global.

Le secteur moderne employait 303.315 permanents, dont 98.964 dans les petites et moyennes entreprises (PME) en 2014, alors que le secteur tertiaire concentrait 87,3% des entreprises, employait 60,3% des effectifs et générait 60,6% du chiffre d’affaires global.

Au total, 11.010 milliards FCFA de chiffre d’affaires ont été générés par les entreprises modernes dont 1742 milliards FCFA pour les PME.