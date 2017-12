3378 milliards de FCFA investis au Cameroun par les pays émergents

APAnews | Le volume de financement au Cameroun consenti par les pays émergents constitués du Brésil, de la Chine, de la Corée du Sud, de Inde, de la Russie et de Turquie au cours de ces dix dernières années, s’élève à 3378,2 milliards de francs CFA, a-t-on appris mercredi auprès du ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire (MINEPAT) dans le cadre de la revue annuelle des « projets du portefeuille de coopération avec les pays émergents ».

Des projets réalisés avec ces Etats entrent dans le cadre de la mise en œuvre du Document pour la stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE).

Selon des sources proches du dossier, ces fonds ont notamment contribué à la réalisation de grands projets dans les secteurs prioritaires de l’économie les télécommunications et les infrastructures étant en première ligne.

Dans cette panoplie des réalisations, l’on compte entre autres, la construction des ports, stades, autoroutes, barrages hydroélectriques, adductions d’eau, logements sociaux, écoles, et hôpitaux.

Une densité de projets financés à près de 70 % par Chine à travers des instruments et institutions au rang desquels, Eximbank China, Bank of China, Industrial and commercial Bank of China.

Toutefois le volume de financement avec les autres partenaires reste assez timide, « ce qui nécessite de revoir certains mécanismes de cette coopération multilatérale dont l’objectif est de permettre au Cameroun de diversifier des mécanismes et des structures de financement pour mieux assurer le développement du pays », a-t-on plaidé au MINEPAT.

De manière spécifique, la revue annuelle des projets vise à examiner les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des différents programmes du portefeuille et étudier le niveau de décaissement de chaque plan.

La rencontre a permis également de dégager les difficultés et contraintes rencontrées dans l’exécution des différents projets et de proposer des recommandations pour surmonter les obstacles identifiés.