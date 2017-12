53 tonnes de déchets électroniques collectés et envoyés en recyclage en Afrique du Sud

APAnews | L’opérateur Mobile Telecommunications Network a indiqué jeudi, par voie de communiqué avoir, dans le cadre d’un partenariat avec l’équipementier suédois Ericsson, collecté «tout au long de cette année 2017» et transporté, pour recyclage en Afrique du Sud, une cargaison de 53 tonnes de déchets électroniques.

Baptisé «Product Take Back», le programme, en plus de permettre à la filiale du sud-africain MTN d’honorer l’engagement quotidien qu’est la réduction de l’impact environnemental, a selon l’opérateur «un impact positif sur nos clients», car leur permettant de réduire les coûts et risques associés à l’élimination des équipements électroniques usagés.

L’on note que c’est la première opération de ce type, menée formellement sur le sol camerounais.