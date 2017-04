560 millions de francs CFA alloués par la France pour aider les réfugiés

L’ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, a remis mercredi au représentant-résident du Programme alimentaire mondial (PAM), Abdoulaye Baldé, une subvention d’un montant de 560 millions de francs CFA (environ plus de 933.000 dollars) pour soutenir les réfugiés centrafricains et les populations hôtes de l’Est et de l’Adamaoua.

Cette aide doit répondre aux besoins immédiats d’un groupe cible de 25.000 personnes, comprenant un petit nombre parmi les quelque 260.000 réfugiés centrafricains vivant au Cameroun et des membres des communautés locales vulnérables leur ayant accordé leur hospitalité, a indiqué le responsable du PAM.

Cette somme sera dédiée aux besoins relatifs à la sécurité alimentaire (assistance alimentaire et nutrition), élargis aux activités de soutien aux moyens de subsistance en vue de renforcer l’autonomie des ménages dans le moyen et le long terme, a précisé pour sa part l’ambassadeur de France.

Il s’agit, a précisé Abdoulaye Baldé, d’activités à caractère agricole, d’élevage, d’éducation de base, d’alphabétisation, du petit commerce et de la transformation des produits agricoles. En un mot, “tout ce qui pourrait permettre aux gens qui ont la force et les habitudes de transformer les aliments ou de produire les aliments”, a-t-il dit à Xinhua.

“Des réfugiés centrafricains, il n’y a que 30% qui sont dans les camps à l’Est, les autres 70% vivent en communautés”, a-t-il affirmé.

En appui des actions du gouvernement camerounais, le PAM œuvre avec d’autres agences des Nations Unies, comme le Haut commissariat pour les réfugiés (HCR), pour promouvoir des activités concourant à “rendre ces populations autonomes dans la mesure du possible.

“Après trois ans (depuis le début du conflit dû à la chute du régime de François Bozizé par l’ex-coalition rebelle de la Séléka en mars 2013 à Bangui), ça commence à peser. Il y a d’autres crises dans le monde, nous sommes obligés de chercher des solutions durables”, a expliqué Gert Von Castelle, du bureau national du HCR.

“En 2017, 2018 et 2019, ce que nous planifions, c’est de changer d’approche et de parler de plus en plus en termes de ciblage. Cela veut dire que ce n’est pas le statut seul qui va définir l’assistance, mais c’est l’aspect de vulnérabilité”, a-t-il ajouté interrogé à son tour par Xinhua.

M. Baldé pense que l’une des solutions réside dans l’octroi de terres aux réfugiés de la part des autorités camerounaises. “Parce que la plupart d’entre eux, ce sont des agriculteurs ou des éleveurs (…) L’Est du pays, c’est presque 23% du territoire de ce pays-là, pour moins de 10% de la population”, a-t-il expliqué.

Cette observation est faite pour démontrer que “la capacité d’absorption de ce vaste territoire est encore intacte et c’est tellement grand que si c’était mieux organisé, ces populations vaqueraient à leurs occupations, sans déranger les autres”.

