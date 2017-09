66 milliards de l’Allemagne pour divers projets au Cameroun

APA-Yaoundé (Cameroun) – La République fédérale d’Allemagne (RFA) a octroyé une enveloppe de l’ordre de 66 milliards FCFA au Cameroun pour l’amélioration des indicateurs liés à la préservation de la biodiversité et aux changements climatiques, a appris APA lundi auprès des services compétents du ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire

L’appui financier porte également sur la croissance économique, la promotion du genre, la jeunesse, la santé et le bien-être des populations.

Dans le détail, 11,15 milliards FCFA de ce concours financier seront consacrés à l’encadrement des réfugiés nigérians et centrafricains, mais également à la gestion des déplacés internes dans les régions de l’Est et de l’Extrême-Nord, victimes respectives de l’instabilité en République centrafricaine et des exactions de la secte islamiste Boko Haram.

En dehors de ces accords de coopération technique et financière rentrant dans le cadre du cycle 2014-2016, la RFA a, dans le même temps, signé avec le Cameroun 4 accords de dons, d’un montant de 22,5 milliards FCFA, destinés au financement de programmes de développement.

L’Allemagne a déjà octroyé une enveloppe de 56,744 milliards FCFA au Cameroun, à la faveur du programme triennal de coopération 2014-2016.

APAnews