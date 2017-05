Académie de football: Paul Biya nomme les responsables

Le décret du chef de l’Etat a signé mercredi porte Issa Hayatou et Enow Ngachu aux postes respectifs de PCA et directeur général de ladite académie.

Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a nommé mercredi les responsables de l’Académie nationale de football (Anafoot). Les nouveaux promus sont bien connus du public camerounais car ayant, chacun selon ses précédentes responsabilités, favoriser l’émergence du football local. Ce sont : Issa Hayatou et Carl Enow Ngachu. Les deux occupent les postes respectifs de président du conseil d’administration et directeur général de l’Anafoot.

Karl Enow Ngachu s’est fait connaitre en tant que sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Cameroun. Sous sa conduite, les Lionnes indomptables sont sorties vice-championnes de la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can) tenue au Cameroun du 19 novembre au 03 décembre 2016.

Karl Enow Ngachu a pris les rênes de la sélection féminine en 2003. Avant cela, il avait dirigé des clubs locaux tels que Akada Sport où il a entrainé les catégories jeunes avant d’être porté à la tête de la sélection première de cette école de football, ensuite il a signé avec la Njalla Quan Sport Academy de Limbé. Après son départ de cette localité, il intègre le staff technique des Astres de Douala. «relever le niveau du football féminin au Cameroun», tel est l’objectif que s’était fixé Enow Ngachu en prenant en main les Lionnes. Et pour y parvenir sa méthode consistait à «écouter les filles, beaucoup leur parler et les encourager. Connaitre les joueuses par cœur, comment elles vivent d’où elles viennent… sinon on ne gagnera jamais un match».

Il est appelé à œuvrer à l’accomplissement des missions de l’Anafoot qui sont : l’initiation et l’encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau ; la formation initiale et continue des formateurs à l’enseignement théorique et la pratique élaborée de la discipline ; le développement de l’expertise locale dans les métiers y liés ; la collecte, la conservation et la diffusion de la documentation ainsi que la recherche fondamentale et appliquée. Il sera assisté de Mindjeme Jules Eloy.

S’agissant de Issa Hayatou. Sa défaite à la dernière élection du président de la Confédération africaine de football (CAF) a défrayée l’actualité. «Issa Hayatou : un inamovible déchu» «Qui est M. Ahmad qui défie Issa Hayatou ?», titraient certains médias, au lendemain de cette journée où le Malgache Ahmad Ahmad pris les commandes de la CAF, après les sept mandants de son prédécesseur. C’est sous sa présidence que le Cameroun a pu organiser la Can féminine 2016 et obtenir aussi l’aval pour abriter celle des hommes prévue en 2019.

La notoriété de Issa Hayatou continue à être honorée dans les grandes instances du football mondial et son expérience requise. La Fédération internationale de football association (Fifa) a récemment fait de lui son vice-président d’honneur. Aujourd’hui, le Cameroun veut mettre ses qualifications au service du football national.

Les autres membres du Conseil d’administration de l’Anafoot sont: M. Ze Mbarga Daniel Armand représentant de la présidence de la République ; Harouna Hassan pour les services du Premier ministre ; M. Oumarou Tado pour le ministère chargé des sports : M. Oumarou Tado ; M. Kongo Elanga Désiré pour ministère chargé des Finances ; Le président de la Fédération camerounaise de football et le président du Comité national olympique et sportif.

Journal du Cameroun