Adolphe Teikeu vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations : « Je me sentais dans un autre monde »

« Un plat n’est bon que s’il est partagé » dit le proverbe africain. Adolphe Teikeu, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2017 a donc apprécié, hier, la réception que le FC Sochaux a donnée en son honneur. Un joli geste avec amis (dont la basketteuse internationale tricolore de Bourges, Diandra Tchatchouang), coéquipiers, staff, partenaires, élus, puis le public et les dédicaces ensuite. « Ça me fait chaud au cœur que le club pense à organiser une telle réception pour moi » a dit le solide défenseur.



Le capitaine camerounais du FCSM fait, désormais, partie des quatre joueurs qui ont remporté ce trophée. Lequel, on ne l’imagine pas suffisamment en Europe, constitue le Graal en Afrique. Chérif Oudjani (Algérie), Santos et Chedli (Tunisie), autres Sochaliens sacrés, pourraient en attester. Même le ministre-conseiller du Cameroun en France, Jean-Joseph Atangana a fait le déplacement pour être de la réception. Et l’animer, également, avec talent. Et puis, Ilja Kaenzig, le directeur général du FCSM, a rappelé que c’est sous la bannière sochalienne qu’Adolphe Teikeu a connu ses premières capes africaines. « Le club où il s’est relancé ».

Adolphe, le Cameroun champion d’Afrique, l’aviez-vous prévu ?

Au départ, on ne figurait pas parmi les favoris. L’objectif, c’était déjà de passer le 1er tour. Mais l’appétit vient en mangeant et quand on a battu le Sénégal, rien a changé. On a pris match après match. Arrivé en finale, on s’est dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Faisons-nous plaisir et écrivons notre page d’histoire.

Une très belle page. Mieux que ça même, non ?

J’ai vécu quelque chose de nouveau de… Franchement, je ne sais pas comment l’expliquer, l’exprimer tellement c’est fort. Je me sentais dans un autre monde, je planais, un truc comme ça.

Cela ne donne-t-il pas envie de vite y retourner ?

Ça donne l’envie de revivre ça, voire quelque chose de plus grand encore. Il faut travailler dur, dur, et ça viendra.

Qu’est-ce qu’une telle expérience apporte ?

Ça apporte beaucoup, énormément. En maturité, déjà. Et puis, rencontrer de grands joueurs, dans un tel contexte, fait progresser sur le plan du jeu, tactiquement.

On imagine que la fête a dû être grandiose au pays.

Ils sont encore en train de fêter car, aujourd’hui (N.D.L.R. : hier), le trophée est parti pour faire le tour des villes. La fête continue. Nous, on a eu le temps de célébrer ça (large sourire). Mais pour nous, c’est fini. Il faut vite oublier et repasser à autre chose, c’est-à-dire au championnat. C’est ça le plus important désormais. La Coupe, c’est déjà du passé.

Justement, vous êtes sorti en finale à la 30e minute pour un problème aux adducteurs. Où en êtes-vous avec cette blessure ?

Elle aussi est oubliée. J’ai repris avec le groupe aujourd’hui, et dès la semaine prochaine, je pense que je serai déjà à 100 %.

Est Républicain