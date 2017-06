Ambroise Oyongo Bitolo opéré avec succès

Le défenseur des Lions indomptables a subi avec succès une intervention chirurgicale suite à une rupture du tendon rotulien qu’il s’est faite samedi dernier.

Bonne nouvelle pour les supporters des Lions indomptables. Le défenseur Ambroise Oyongo Bitolo a été opéré avec succès. Il ne pourra pas disputer la Coupe des confédérations aux côtés de ses coéquipiers mais au moins côté santé, l’intervention qui visait à le rendre à nouveau capable d’effectuer des mouvements de flexion-extension de la jambe s’est bien déroulée.

Selon son club, L’Impact de Montréal, l’intervention chirurgicale s’est déroulée mardi, 13 juin, à Barcelone en Espagne.

C’est avec beaucoup de joie que je viens vous annoncer que j’ai été opéré avec succès hier en début d’après-midi à Barcelone. Je tiens particulièrement à remercier le staff médical de la sélection nationale pour sa réaction rapide et efficace. Ensuite, les responsables de la fédération en collaboration avec ceux de l’impact de Montréal qui n’ont ménagé aucun effort pour permettre que cette opération soit une réussite. Je remercie également mes coéquipiers, mes soldats et le staff technique qui m’ont réconforté et encouragé jusqu’à mon arrivée à Barcelone. Enfin à vous tous pour votre soutien, vos encouragements et vos prières.

Je sais que ce qui me reste à faire c’est de me concentrer pour guérir au plus vite, car je suis assuré de vos prières et encouragements. Solide comme un roc je demeurerais, on mettra cette blessure dans la sauce « , a déclaré Oyongo sur sa page Facebook.

Ambroise Oyongo Bitolo avait eu une rupture du tendon rotulien lors du match Cameroun-Maroc disputé samedi, 10 juin 2017, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Ce dernier a eu un choc face à un joueur marocain. Il a dû quitter le stade, après 25 minutes de jeu, allongé sur une civière. Il devrait rester alité pendant les six à sept semaines à venir.

Journal du Cameroun