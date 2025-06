André Onana de retour au Cameroun pour encadrer de jeunes gardiennes de but

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Dans un geste profondément touchant et inspirant, André Onana, gardien de but de Manchester United, est récemment retourné au Cameroun pour encadrer de jeunes gardiennes de but, profitant de sa pause hors saison pour redonner à sa communauté.

Quelques jours seulement après avoir été aperçu en train de jouer au football de rue et de partager un repas simple dans un petit restaurant local avec des habitants de son village natal, Onana a de nouveau été vu, cette fois dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. On le découvre en train d’offrir un encadrement direct à un groupe de jeunes filles passionnées de football, toutes rêvant de défendre un jour les cages avec la même assurance que leur idole.

Sur la vidéo publiée sur Facebook, on voit Onana démontrer avec calme et pédagogie les bases du métier : techniques de plongeon, positionnement, gestion des angles. Avec une bienveillance évidente, il corrige, encourage et motive. À un moment donné, l’ancien joueur de l’Inter Milan n’hésite pas à enfiler les gants et à se placer lui-même entre les poteaux, effectuant quelques arrêts décontractés pour illustrer les bons gestes à adopter.

Cette scène simple mais puissante tranche avec les échos de sa saison mouvementée à Manchester United. Pourtant, loin des projecteurs de la Premier League, c’est un Onana serein, généreux et profondément attaché à ses racines que l’on découvre ici.

Ce retour aux sources, fait de partage et de transmission, montre une autre facette du sportif de haut niveau : celle d’un homme conscient de son rôle de modèle et déterminé à ouvrir la voie aux générations futures – y compris aux jeunes filles trop souvent laissées en marge du football professionnel.

À travers cet engagement discret mais sincère, André Onana ne se contente pas de garder les buts. Il trace aussi, à sa manière, un chemin d’espoir pour toute une jeunesse camerounaise.