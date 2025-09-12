André Onana rejoint Trabzonspor en prêt depuis Manchester United

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

CamerounOnline.ORG | Le gardien camerounais de Manchester United, André Onana, passera le reste de la saison 2025/26 avec le club turc de Süper Lig, Trabzonspor.

Ce départ intervient après un temps de jeu limité cette saison, Onana n’ayant disputé qu’un seul match à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers en présaison. Parallèlement, la hiérarchie des gardiens à Old Trafford a évolué, avec la nouvelle recrue Senne Lammens qui s’impose aux côtés d’Altay Bayindir.

Le passage d’Onana à Manchester United a été contrasté — marqué par des difficultés de régularité — mais il a également connu des succès, notamment en faisant partie de l’équipe victorieuse de la FA Cup en 2024.

À Trabzonspor, Onana rejoint une équipe actuellement classée deuxième du championnat de Süper Lig, toujours à portée de la première place.