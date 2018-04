Appel à fonds de 10 milliards pour la société urbaine de Douala

APAnews | La Communauté urbaine de Douala (CUD) a lancé un appel public à l’épargne pour la contribution au capital de la Société métropolitaine d’investissement de Douala (SMID) en vue de mobiliser 10 milliards de francs CFA jusqu’au 22 mai 2018, a constaté APA lundi sur place dans la métropole économique du Cameroun.

D’après la structure de l’actionnariat, la CUD contribuera à hauteur de 23% dans le capital, soit 230 000 actions, 47 % d’actions réservées aux personnes physiques, 20% aux entreprises privées et 10% du capital est ouvert aux entreprises publiques.

Le lancement de cette opération intervient après le visa de la Commission des marchés financiers (CMF), ont rassuré les autorités communales.

A en croire le délégué du gouvernement auprès de la CUD, Fritz Ntonè Ntonè, la création de la SMID arrive à un moment où l’on déplore l’inadéquation entre la croissance démographique et le niveau d’investissements des infrastructures puisque « la ville de Douala compte plus de 3 millions d’âmes et accueille chaque mois 10 000 âmes. Il faut garantir les besoins réels et essentiels de ces populations», a-t-il relevé.

Pour faire face au défi du développement, entre autres, l’éclairage public pour lutter contre l’insécurité, l’adduction d’eau, l’accès à un transport de masse décent, la construction des espaces marchands, bref l’aménagement urbain en vue d’améliorer l’attractivité économique, ces projets nécessitent la mobilisation de 1400 milliards francs CFA à l’horizon 2025.

«A ce jour, 500 milliards francs CFA ont déjà été investis. Il nous faut 900 milliards francs CFA d’ici 2025 pour avoir la ville de rêve, tel que prévue dans le plan d’urbanisme. Pour cela, il faut des apports additionnels. Il faut faire agir la solidarité locale pour développer Douala », a déclaré le magistrat municipal.

Les fonds à travers la SMID permettront le financement de trois projets pilotes pour un coût total évalué à 8,4 milliards francs CFA en l’occurrence, la construction du marché Bonamoussadi, la réhabilitation et l’extension du marché New Deido, la construction du centre de loisirs à la vallée Bessèkè.

« Il faut que nous soyons co-gestionnaires, co-responsables du développement de la ville. Nous devons encore trouver 900 milliards francs CFA sur sept ans, donc environ 110 milliards francs CFA par an. Nos capacités réelles ne dépassent guère 60 milliards francs CFA Nous avons donc besoin d’apports additionnels », a insisté l’autorité municipale.