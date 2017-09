Appel à concurrence pour la collecte des ordures dans les villes camerounaises

APA-Yaoundé (Cameroun) – Un appel à concurrence sera lancé pour la collecte des ordures dans les centres urbains du Cameroun, selon un courrier adressé au secrétaire des services du Premier ministre par la présidence de la République et dont APA a obtenu copie samedi.

Cette mesure, indiquent des sources proches du dossier, est consécutive aux difficultés connues depuis plus d’un an par l’entreprise Hygiène et salubrité du Cameroun (HYSACAM), qui ploie sous de colossales factures impayées par les collectivités territoriales décentralisées.

Cette crise financière a conduit au ralentissement des activités du prestataire, ayant eu pour conséquence le retour galopant des ordures dans les grandes agglomérations.

Filiale du groupe français GranJouan, HYSACAM a fait ses premiers pas au Cameroun en 1969 et couvre aujourd’hui 17 communes et communautés urbaines à travers le pays pour un total de 15 millions de personnes bénéficiant au quotidien de ses services.

Avec 5000 tonnes de déchets collectées par jour et autant d’employés, l’entreprise dispose par ailleurs de 14 agences au Cameroun, mais aussi de 2 centrales de captage et de traitement du biogaz à Douala et Yaoundé, les métropoles économique et politique du Cameroun.

