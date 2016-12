Arnaques autour du passeport diplomatique : appel à la vigilance

Le ministre des Relations extérieures appelle l’attention de l’opinion publique nationale sur le fait que des individus, mus par des intentions délictueuses et se faisant passer pour le secrétaire général du ministère des Relations extérieures et d’autres hauts responsables de ses services, multiplient des appels téléphoniques et autres pieds de nez en direction d’officiels, membres de la Représentation nationale, et d’autres personnalités de la République, pour leur faire miroiter la disponibilité ou la délivrance en leur faveur de passeports diplomatiques contre rémunération ou toute autre forme de motivation financière.

Le ministre des Relations extérieures décline toute responsabilité du secrétaire général et des hauts responsables de ses services relativement aux agissements de cette nature, vraisemblablement le fait d’imposteurs en mal d’arnaque et d’escroquerie. Il condamne fermement de tels agissements et rappelle qu’en vertu de la réglementation en la matière, toute fraude constatée à l’établissement et à l’utilisation de ce document expose son auteur et ses complices aux sanctions prévues par la législation en vigueur.

Le passeport diplomatique est en effet un document officiel de voyage souverainement octroyé par chaque Etat, en vertu des conventions internationales pertinentes. Aussi, pour celles des personnes éligibles en vertu de la réglementation en vigueur, le ministre des Relations extérieures rappelle-t-il que la délivrance de ce document est gratuite et n’est sujette à aucune transaction. Il en appelle enfin au patriotisme et à la vigilance de tous face aux manoeuvres délictuelles sus-décriées et à la dénonciation de leurs auteurs auprès des autorités nationales compétentes. Yaoundé, le 28 décembre 2016

Pour le ministre des Relations extérieures et par délégation,

Le secrétaire général (é) Félix MBAYU, ministre plénipotentiaire hors échelle.

Cameroon Tribune