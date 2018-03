Attribution de la CAN 2019 au Cameroun: Roger Milla revient sur le duel entre son pays et la CAF

APAnews | L’ancienne gloire du football africain Roger Milla est revenue lundi à Ouagadougou, sur les menaces de retrait de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2019) de football qui pesait sur le Cameroun, pour dire que « beaucoup de choses se sont déroulées contre le Cameroun ».



« On ne peut pas attribuer une coupe d’Afrique à un pays comme le Cameroun il y a 4 ans et venir dire aujourd’hui qu’on va lui retirer cette organisation.

Je crois qu’il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées contre le Cameroun que des gens n’ont pas apprécié, que d’autres pays n’ont pas apprécié », a déclaré Roger Milla au sortir de sa visite au ministre burkinabè des sports à Ouagadougou.

Pour lui, il a fallu l’opposition des plus hautes autorités du Cameroun pour contrer la CAF. « Comme le président Paul Biya est un battant, il a dit non.

On nous a demandé encore de construire deux autres grands stades, que nous sommes en train de faire et qui seront prêts entre le mois de septembre et octobre », a-t-il poursuivi.

M. Milla dit s’être personnellement engagé comme tous les Camerounais à faire échec aux ambitions de l’instance suprême du football africain. «On s’est mis en branle pour redynamiser tout le monde, pour que les gens comprennent que le Cameroun est un grand pays de football », a encore ajouté Roger Milla.

Il a profité pour donner son appréciation sur l’évolution du football burkinabè, souhaitant une bonne chance au Burkina Faso pour la qualification à la CAN camerounaise qui se déroulera du 12 janvier au 4 février 2019.