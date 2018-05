Avec désormais un taux d’endettement de 35%, le FMI place le Cameroun parmi les pays à « un niveau élevé d’endettement »

Investir au Cameroun | Dans le cadre de la revue du programme économique signé avec le Cameroun en juin 2017, Corinne Delechat, chef d’une mission du Fonds monétaire international (FMI), s’est prononcée, le 14 mai à Yaoundé, sur la question de l’endettement du pays.

« L’analyse de la viabilité de la dette place le Cameroun à un niveau élevé d’endettement. On est également à un niveau élevé de risque de surendettement. Le niveau de la dette est de 35% du PIB. Il faut le mettre en rapport avec la capacité de l’exportation. Et il faut aussi voir que, l’accélération de la dette a été très rapide.», a déclaré Mme Delechat.

Le chef de mission du FMI se base sur le fait qu’au moment où le Cameroun a signé un accord économique en juin 2017, le taux d’endettement du pays était à 30% du PIB. Et même jusqu’en janvier 2018, le ministère camerounais des Finances, lui-même, indiquait qu’avec une dette publique estimée à 6 156 milliards FCFA, ce taux était encore de 30% par rapport au PIB.

Seulement, entre janvier et mai, au moment où le FMI est en mission d’évaluation du programme économique du Cameroun, l’endettement du pays est en augmentation de 5%, en raison de 1% chaque mois.

Corinne Delechat conclut : « Ce qu’on essaie de faire dans le cadre du programme c’est de maîtriser cette croissance de l’endettement pour revenir à une trajectoire plus soutenable. Et là, ça va venir du fait de la consolidation budgétaire d’une part, et d’autre part, d’une meilleure priorisation des niveaux d’endettement.»