Axe Douala-Yaoundé: la circulation rétablie à Ebombe

Après l’affaissement hier de la buse à Ebombe sur la nationale numéro 3, les travaux de réparation ont été exécuté dans la nuit du 18 septembre. Ils ont abouti à la réouverture de la circulation ce 19 septembre 2017.

Les faits remontent à la matinée du 18 septembre .”Aux environs de 6h du matin, un habitant du village Ebombe a constaté que les véhicules, au passage de cette buse faisait retentir un bruit assez bizarre. Donc, en s’approchant , il constate qu’ il y a un affaissement au niveau de la buse”, a rapporté Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, gouverneur de la région du Littoral. Cet affaissement a eu lieu à Ebombe, une localité située à une trentaine de kilomètres d’Edea dans le département de la Sanaga Maritime.

Au cours de cette journée et selon le délégué régional des Travaux publics du Littoral, la circulation a été maintenue au niveau d’Ebombe et s’effectuait comme suit :

Les véhicules de tourisme circulaient normalement; les véhicules de transport étaient déchargés de leurs passagers au niveau de la traversée de la zone affectée et la circulation des gros porteurs se faisait de manière alternée. Il a aussi souligné que le côté droit de la chaussée en venant de Douala était le plus affecté et la circulation se faisait dans un seul sens.

Pour remedier à l’affaissement de cette buse qui perturbe le traffic sur cet axe , deux solutions ont été envisagées par le ministre des travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi :

-une réparation provisoire avant traitement du problème et l’aménagement d’une déviation. D’apres le ministre, une voie alternative de contournement de deux kilomètres environ permettra de maintenir la situation pendant la durée des travaux;

-Dans les tout prochains jours, il sera engagé de lourds travaux de remplacement des buses défectueuses par des dalots .

Rappelons que la circulation a été fermée sur cette section de la nationale numéro 3 dans la nuit du18 septembre à partir de 22 heures, heure à laquelle les travaux de décaissement ont été effectués.

CRTV