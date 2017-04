Bafoussam, deux enfants meurent asphyxiés après inhalation du gaz d’un four à charbons

©Koaci.com- Mardi 25 avril 2017- Deux enfants sont décédés le weekend dernier, après inhalation du gaz d’un four à charbons, à Bafoussam, principale ville de la région de l’ouest.

Deux enfants, Aaron Vitalis et Jennifer Tchankep, respectivement âgés de 7 et 2 ans, sont morts axphysiés le weekend dernier, après avoir inhalé le gaz que dégageait le four à charbons, allumé par leur maman, Léa Petga (29 ans), rapportent des sources communautaires concordantes sur place.

Le drame s’est déroulé samedi dernier, au quartier Banengo, précisément au lieu dit “Gabon-Bar”.

La maman, apprend-on, a allumé le four à charbons pour faire cuire du haricot. À cause de la pluie, elle a fait entrer le four dans la maison, dans un immeuble, entouré d’un portail, qui ne comportait pas d’aération.

N’ayant perçu aucun bruit des enfants dans la journée du dimanche, le lundi, la voisine dont le fils fréquente le même établissement que celui de Léa, s’en va frapper à la porte pour en savoir plus sur ce silence qui commençait à être inquiétant.

C’est alors que Léa sort de sa maison, couverte de dépôt de charbons et toute sale. Épuisée, Léa perd connaissance et s’effondre devant ses voisins venus aux nouvelles.

Les voisins découvrent les corps des deux enfants allongés sur le lit. Les premières informations font état de décès par asphyxie.La police qui a rapidement été alertée, a ouvert une enquête.

KOACI.COM