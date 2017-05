Baisse des candidats aux examens officiels au Cameroun

APA –Douala (Cameroun) – Le nombre d’élèves inscrits aux examens officiels au Cameroun a connu une légère baisse par rapport à l’année écoulée, notamment dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest à cause de la grogne sociale qui a perturbé le déroulement normal des classes dans ce qui est communément appelée la crise anglophone.

D’après le bilan dressé par l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC), ces deux régions ont le plus bas nombre de candidats inscrits aux examens officiels. Il y a 1651 inscrits dans le Nord-ouest contre 1679 l’année dernière et 2017 inscrits dans le Sud-ouest contre 2191 lors de la précédente session.

Cela représente une baisse en valeur absolue de 1,69% pour le Nord-ouest et 3,98% pour le Sud-ouest.

Depuis novembre 2016 cette partie du pays a subi les soubresauts de la grève des enseignants avec des écoles fermées pendant plusieurs semaines, certains enfants et parents par peur de représailles ayant choisi de garder les enfants à la maison.

Cette situation avait amené certaines sources à envisager « une année scolaire blanche », tant il est vrai que les cours n’ont repris qu’au mois de février 2017. Cela a poussé les autorités académiques à prendre des mesures drastiques, tels que l’annulation des congés de second trimestre, le rallongement du nombre d’heures de cours quotidien pour rattraper l’énorme retard enregistré.

Par ailleurs, l’on aura noté une hausse des effectifs dans certaines régions du pays, à l’instar des trois régions septentrionales de l’Adamaoua, de l’Extrême-nord et du Nord.

Toujours est-il que de manière générale le nombre d’inscrits aux examens officiels en 2017 a baissé de 961 candidats, a indiqué l’OBC.

