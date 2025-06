Bello Bouba Maïgari candidat à la présidentielle

Share Facebook

TV5Monde | Au Cameroun, l’alliance entre l’UNDP et le RDCP n’est plus. Bello Bouba Maïgari, le président de l’UNDP, a acté ce samedi à Yaoundé la fin d’une longue collaboration avec le parti du chef de l’État, Paul Biya. Et a annoncé sa candidature pour la présidentielle d’octobre. La correspondance d’Aboubakar Dewa.