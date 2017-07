Biya remet en décembre 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais

APA – Douala (Cameroun) – La distribution d’un don de 500 000 ordinateurs du chef de l’Etat camerounais Paul Biya aux étudiants des universités d’Etat et à ceux des institutions privées d’enseignement supérieur (IPES) du Cameroun pour le compte de l’année académique 2016-2017, aura lieu finalement en décembre prochain, rapporte lundi, un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur.

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur (MINESUP), Jacques Fame Ndongo, la remise du don n’a pu se faire en janvier dernier comme initialement prévu à cause des raisons de procédures, entre la partie camerounaise et l’entreprise chinoise Sichuan telecom construction and engineering Co. Ltd, maître d’œuvre dudit projet.

Il ressort que « le premier lot d’ordinateurs fabriqué à Shenzhen, ville chinoise située en face de Hong Kong, sera réceptionné à Shenzhen en fin octobre 2017, et au Cameroun en fin décembre 2017 », a précisé le MINESUP.

La fabrication des ordinateurs, souligne le communiqué, se poursuivra à un rythme accéléré en vue de satisfaire la forte attente estudiantine.

La fabrication des ordinateurs découle de « la validation de tous les pré requis administratifs et techniques, et conformément aux dispositions du décret du chef de l’Etat, du 27 juillet 2016, autorisant le ministre de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du territoire à signer un accord de prêt concessionnel avec Eximbank China ».

L’avance de démarrage réglementaire qui représente 30% du montant global du prêt qui serait de 75 milliards de francs CFA d’après certaines sources, a été débloquée au bénéfice de la Société Sichuan Telecom.

APAnews