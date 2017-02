Biya s’en prend aux « extrémistes » des régions anglophones

APA-Yaoundé (Cameroun) – Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a vigoureusement condamné les «extrémistes» des régions anglophones du pays, les accusant de prendre «en otage l’éducation et l’avenir» des jeunes «dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques».

S’exprimant vendredi soir à la radiotélévision nationale, à la veille de la Fête nationale de la jeunesse, il a jugé inacceptable «que l’on use de menaces, d’intimidations ou de violences pour obliger quiconque à adhérer à un mot d’ordre de grève».

Si le droit de grève est légitime, le droit à l’éducation l’est encore plus puisqu’il s’agit d’un droit fondamental, a-t-il martelé.

Partant de là, a souligné Paul Biya, à l’instar de leurs frères et sœurs des autres régions, les élèves et les étudiants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont droit à l’éducation et doivent préparer sereinement leur avenir.

«L’État prendra donc les mesures, toutes les mesures qui s’imposent pour que l’exercice de ce droit soit respecté.»

A la suite d’un mouvement de grève initié par des organisations syndicales, le président camerounais a rappelé avoir instruit un dialogue constructif entre le gouvernement et les protestataires afin de trouver des solutions consensuelles aux problèmes évoqués. Selon le chef de l’Etat, lesdits problèmes ont été circonscrits et les voies et moyens d’y remédier identifiés.

D’où il s’étonne de l’irruption de revendications politiques portées par des organisations extrémistes et séparatistes, appelant à la haine et à la violence.

Ces organisations perpétuent ou suscitent de graves exactions sur des citoyens et leurs biens, a indiqué le président camerounais, déplorant que des édifices et services publics ont subi des actes de vandalisme alors que certaines actions ont d’ores et déjà été prises par le gouvernement allant dans le sens de la mise en œuvre des recommandations formulées par les comités ad hoc.

« Face à cette situation, le gouvernement a été amené à prendre des mesures de maintien l’ordre et de sécurité des citoyens et de leurs biens », a assuré Paul Biya, soulignant « la mise à la disposition de la justice des auteurs et suspects de ces agissements criminels, que je viens de mentionner, une action nécessaire (qui) va se poursuivre, dans le respect des lois et règlements de la République».

Paul Biya a malgré tout redit sa volonté à œuvrer à la recherche de solutions appropriées aux préoccupations liées à la justice et à l’éducation exprimées par les syndicats des avocats et des enseignants anglophones.

APAnews