Black, chics et festifs : secrets et succès des Africains de Paris [+vidéo]

Ils sont « blacks », fiers de leurs origines et de leur réussite. Ils aiment le luxe, la fête et les signes extérieurs de richesse. Bienvenue chez les Africains de Paris ; une communauté surprenante, décomplexée et parfaitement intégrée. Tous revendiquent leur double appartenance : française et noire-africaine. Et de ces deux cultures, ils ont fait une force !

Success stories, business en France, projets et investissements en Afrique, mode ethnique et branchée : la nouvelle génération franco-africaine est montrée en exemple. On la surnomme la « Blackgeoisie ».

Une élite que Sekou Diawara connaît bien. Il a fondé les soirées « African money ». À 28 ans, ce Franco-Guinéen règne sur les nuits « blacks ». Ses soirées très chics et très privées ont lieu dans les clubs des Champs-Élysées mais aussi à Yaoundé (Cameroun), Libreville (Gabon) ou Abidjan (Côte d’Ivoire). Sekou y accueille les jeunes les plus aisés de la diaspora et les plus jolies filles de la communauté.

Beaucoup de jeunes Français d’origine africaine rêvent aussi de réussir en Afrique. Pour Balbina d’Almeida, ce rêve est devenu réalité. Cette jeune Française a été élue Miss nationale au Togo, le pays de ses parents. Là-bas, son quotidien rime avec villa, chauffeur, voiture privée, soirées et robes haute couture. Une vie de princesse… mais ce qui compte avant tout pour elle, c’est de contribuer au développement de la terre de ses origines.

Les Africains de France cultivent cet attachement à leurs racines. Reine est née et vit en France. Pourtant, avant même de se marier à la mairie, elle tient à perpétuer une tradition chère à ses parents : la célébration familiale du mariage coutumier congolais. Son fiancé, qui lui n’est pas africain, va-t-il se faire accepter par la famille de Reine ?

Entre modernité et respect des traditions, rêve et réussite, plongée dans la vie de cette nouvelle bourgeoisie africaine réputée pour son ambition et son incroyable appétit de vivre.

