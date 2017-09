Bolloré ne reprendra pas les actifs de Necotrans au port de Kribi (société)

APA-Yaoundé (Cameroun) – Le groupe Bolloré Transport & Logistics a annoncé dans une mise au point qu’il ne reprendrait pas les actifs de la société Necotrans, défaillante, dans le terminal polyvalent du nouveau port camerounais en eau profonde de Kribi (Sud).

«Contrairement à des informations qui ont pu être entendues ici et là, les droits de Necotrans sur le terminal conventionnel de Kribi n’ont pas été repris par Bolloré Transport & Logistics.»

L’entreprise, à travers cette mise au point, confirme toutefois «des participations minoritaires» de Necotrans sur des terminaux déjà en en joint-venture que sont le terminal roulier d’Abidjan (Côte d’Ivoire), les terminaux routiers à conteneurs du Burkina, la Société de manutention du terminal à conteneurs de Cotonou (Bénin) et Douala International Terminal (DIT, Cameroun).

«La reprise des actifs de Necotrans par Bolloré Transport & Logistics s’inscrit dans une logique de renforcement et de développement de ses positions en France et en Afrique, dans les secteurs du transport, de la logistique et des partenariats public-privé portuaires», peut-on lire dans ce document du groupe français.

Ladite reprise concerne des activités répondant aux deux objectifs prioritaires qui consistent à faciliter l’accès au continent africain de tous les clients français et internationaux de Bolloré Transport & Logistics, mais aussi à consolider et diversifier les activités liées aux opérations portuaires sur la façade atlantique du continent africain.

Les structures et les effectifs de Necotrans, compris dans le périmètre de reprise par Bolloré Transports & Logistics, bénéficieront de la solidité financière du groupe Bolloré.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, plusieurs actifs de Necotrans, précise aujourd’hui le groupe Bolloré, ont été cédés à un groupe de repreneurs constitués uniquement pour les besoins de la procédure, chaque actif repris étant géré et exploité de façon autonome par le repreneur.

Actuellement sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire en France, Necotrans était, depuis septembre 2015 et aux côtés d’un consortium de 9 opérateurs locaux dénommé KPMO, attributaire du volet exploitation et maintenance du terminal polyvalent du port de Kribi.

Prenant acte des graves difficultés économiques et financières rencontrées par l’opérateur le chef de l’État, Paul Biya, a demandé en août dernier au Premier ministre, Philemon Yang, de «constater la carence du groupement», demandé sa «mise à l’écart pure et simple» et prescrit au chef du gouvernement de proposer des solutions alternatives pour un démarrage rapide des activités sur le terminal de Kribi.

Le terme «solutions alternatives», selon des sources proches du dossier, devrait se traduire par le retour en compétition du hollandais APM Terminals et du philippin International Container Terminal Services (ICTSI), qui avaient déjà postulé pour l’exploitation du terminal polyvalent de Kribi.

D’un coût de 207,270 milliards FCFA, le port en eau profonde de Kribi a été réalisé par la China Harbour Engeneering Company (CHEC), sur la base d’un accord de prêt conclu entre le Cameroun et Eximbank of China. Il dispose d’un tirant d’eau de 15 mètres et d’un accès direct à la mer prévu pour accueillir de grands navires transportant jusqu’à 8000 conteneurs.

Après une première phase d’exploitation de 5 ans, et avec une activité estimée à 1,4 million de tonnes de fret annuel dès la 2ème année, une seconde phase de 15 ans prévoit la mise à disposition d’un quai adjacent de 350 mètres, mais aussi d’installations et équipements complémentaires pour une activité supérieure à 3 millions de tonnes annuels.

Dans cette 2ème phase, les travaux de construction de terminaux aluminium, hydrocarbures, gaz naturel liquéfié ainsi que d’un appontement minéralier pour le fer de 24 mètres de tirant d’eau, seront financés par des opérateurs économiques et industriels et selon le schéma «Built Operate Transfer» (BOT).

A l’horizon 2040, le Cameroun ambitionne la construction d’une vingtaine d’autres terminaux sur ce port qui sera notamment relié à certaines parties du pays par une ligne de chemin de fer.

APAnews