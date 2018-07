Bons du Trésor : le Cameroun réalise un taux de soumissions record de 495%

APAnews | L’État du Cameroun a réalisé un taux de soumissions record de l’ordre de 495% à l’émission de bons du Trésor assimilables (BTA) réalisée le 11 juillet dernier sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), a-t-on appris dimanche auprès des services compétents du ministère des Finances.

Ainsi, pour 7 milliards FCFA à lever, les propositions des souscripteurs se sont affichées à 34,650 milliards FCFA auprès des 16 spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) agréés du pays émetteur mais aussi du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad.

L’on note que c’est la plus forte audience recueillie par le pays sur le marché sous-régional depuis le début de l’année en cours après les 232,1429% du 27 juin, 370,1% du 6 juin, 142,8571% et 215,3429% des 16 et 23 mai respectivement, 220% du 11 avril, 100% du 28 mars, 316,4%, 327,02%, 229,08% et 180,57% des 17 janvier, 21 et 28 février et 14 mars respectivement.

La prochaine opération du même type, portant également sur 7 milliards FCFA de BTA et avec les mêmes SVT, est prévue pour le 18 juillet prochain sur le même marché.

Selon la Loi de finances en vigueur, le gouvernement camerounais est autorisé et éventuellement à conclure, au cours de l’exercice 2018, à des conditions sauvegardant les intérêts de l’État ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels et non concessionnels de montants globaux respectivement de 245 et 436 FCFA, dont le produit est destiné à financer des projets de développement.