Bryan Mbeumo prêt à rejoindre Manchester United : une affaire en cours

CameroonOnline.ORG | Selon The Athletic, Bryan Mbeumo a clairement fait savoir à Brentford et Tottenham Hotspur qu’il signerait pour Manchester United s’il venait à changer de club cet été.

L’attaquant camerounais, sous contrat avec Brentford jusqu’en juin 2026 (avec une option d’un an supplémentaire), est convoité par plusieurs grands clubs anglais, dont Arsenal, Newcastle United, Tottenham et bien sûr Manchester United.

Le joueur de 26 ans a déjà informé Thomas Frank — son ancien entraîneur devenu coach de Tottenham — et les dirigeants de Brentford que, s’il devait quitter le Gtech Community Stadium, ce serait pour Old Trafford. Une première offre de 45 millions de livres sterling plus 10 millions en bonus a été refusée, tout comme une seconde proposition avoisinant 55 millions de livres et 7,5 millions de primes. Les discussions se poursuivent, car les Red Devils espèrent trouver un compromis sans pour autant surpayer.

De son côté, Tottenham, bien que séduit par le profil de Mbeumo après l’arrivée de Thomas Frank, ne poursuit plus activement le dossier — sauf revirement si Manchester United échouait à conclure l’affaire.

Manchester United disposerait des fonds nécessaires pour finaliser ce transfert sans ventes préalables, mais entend rester prudent dans sa politique de dépenses.

Affaire à suivre cet été pour le dynamiteur de Brentford, qui rêve déjà de fouler la pelouse d’Old Trafford.