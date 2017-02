Buteurs africains: le match parfait pour Pierre Webo

L’attaquant camerounais Pierre Webo a signé une prestation énorme avec Osmanlispor en étant à l’origine des cinq buts de son équipe. Samuel Eto’o s’est aussi illustré avec Antalyaspor. En France, Cheick Diabaté ne s’arrête plus de marquer, tandis que Mohamed Salah se console avec l’AS Rome en Italie.

TURQUIE / Süper Lig – 20e journée (12 février)

Dans le dernier match de la 20e journée, Gaziantepspor a dominé Adanaspor (1-0) grâce au Tunisien Anis Ben-Hatira, arrivé cet hiver en provenance de Darmstadt (Bundesliga). C’est son premier but sous ses nouvelles couleurs.

TURQUIE / Süper Lig – 21e journée (17-18-19 février)

Quel match de Pierre Webo ! L’attaquant d’Osmanlispor a d’abord donné une passe décisive au Sénégalais Papa N’Diaye à Adanaspor. Puis, il a doublé le score, avant de distribuer trois nouvelles passes décisives, dont une au Congolais Thievy Bifouma. Le vétéran camerounais, 35 ans, a été le maestro dans cette victoire éclatante (1-5).

Son compatriote Samuel Eto’o, muet la semaine dernière, a retrouvé ses bonnes habitudes. Le Lion indomptable a marqué le seul but d’Antalyaspor contre Karabukspor (1-0). Avec 9 buts marqués, il est 4e au classement des buteurs.

ESPAGNE / Liga – 23e journée (17-18-19 février)

Mehdi Carcela a mis Grenade sur les bons rails contre le Betis Seville (4-1). Le Marocain a marqué le premier but d’une balle piquée sur un service du Ghanéen Mubarak Wakaso.

FRANCE / Ligue 1 – 26e journée (17-18-19 février)

Monaco est toujours leader, mais le club du Rocher a été freiné à Bastia (1-1). Le Guinéen Sadio Diallo a ouvert le score pour les Corses de la tête. Son but a été validé par la goal line technology. Ce fut moins compliqué pour l’OM contre Rennes (2-0). Bafétimbi Gomis blessé, Clinton N’Jie s’est vu offrir du temps de jeu. Le champion d’Afrique camerounais a inscrit le premier but des siens. Le Franco-Ivoirien Jonathan Bamba, lui, a débloqué son compteur avec Angers contre Nancy (1-0) sur une passe du Sénégalais Cheick N’Doye.

A Metz, Cheick Diabaté ne faiblit pas. Le Malien a égalisé pour les Grenats sur penalty dans les arrêts de jeu contre Nantes (1-1). Un mot aussi sur le Néerlandais Anwar El-Ghazi (d’origine marocaine) : l’attaquant recruté à l’Ajax Amsterdam par Lille a marqué le seul but du match à Caen (0-1) sur une offrande de l’Algérien Yassine Benzia.

Montpellier a renversé les Saint-Etienne grâce à un excellent début de seconde période, marquée par deux buts du milieu Paul Lasne et de l’attaquant Steve Mounié, Franco-béninois, auteur de son dixième but de la saison.

Bordeaux (7e, 39 pts) a surclassé Guingamp (3-0) grâce notamment au Guinéen François Kamano, auteur de l’ouverture du score (13e) et d’une passe décisive pour Laborde (73e).

ITALIE / Serie A – 25e journée (17-18-19 février)

Et un de plus pour Keita Diao Baldé. Le Sénégalais a inscrit le but de la victoire de la Lazio Rome à Empoli (1-2). L’attaquant a bien exploité un ballon mal repoussé. C’est son 7e but personnel en championnat. Moins de chance par contre pour Seko Fofana : le milieu franco-malien a marqué mais ça n’a pas suffi pour éviter la défaite à l’Udinese contre Sassuolo (1-2).

Mohamed Salah retrouve un peu le sourire avec l’AS Rome. L’Egyptien, défait en finale de la CAN face au Cameroun, a marqué son 9e but cette saison lors de la victoire contre le Torino (4-1). Il n’avait plus marqué en Italie depuis début novembre.

Et quel réveil pour Pescara ! Bon dernier de Serie A, le promu a enregistré sa première victoire de la saison contre le Genoa sur un score fleuve (5-0). Le 3e but a été marqué par le Libyen Ahmad Benali. Pescara restait sur six revers. C’est peut-être l’effet Zdenek Zeman, nommé entraîneur le 16 février.

BELGIQUE / Jupiler Pro League – 27e journée (17-18-19 février)

Le Congolais Silvère Ganvoula a ouvert le score d’une tête piquée pour Westerlo – son 8e but personnel –, mais le Club Bruges a renversé la situation (1-2). L’attaquant nigérian Christian Osaguona a marqué son premier but de la saison avec Malines contre Lokeren (3-0) tandis que le Sénégalais Moussa Wagué a offert la victoire à Eupen contre Courtrai (1-0) sur une grosse frappe après une combinaison sur coup franc.

Sur une passe du Sénégalais Simon Diedhiou, le Beglo-Ivoirien Nathan Kabasele a trouvé le chemin des filets pour Mouscron, quand même défait par Waasland-Beveren (1-2). Le jeune Sénégalais Babacar Gueye a brillé avec Zulte-Waregem contre Saint-Trond (4-1). Il a inscrit le but du 2-0, puis a donné une passe décisive à son compatriote M’Baye Leye cinq minutes plus tard.

Enfin, l’Algérien Sofiane Hanni a ouvert le score pour Anderlecht. Le Belgo-Congolais Landry Dimata a répondu sur penalty pour Ostende, mais Anderlecht a eu le dernier mot (1-4).

PAYS-BAS / Euredivisie – 23e journée (17-18-19 février)

Le PSV Eindhoven enchaîne les victoires. En égalisant pour Nijmegen, le Néerlando-Marocain Ali Messaoud espérait inverser la tendance. Mais le PSV a repris le dessus (3-1). Nacer Barazite, un autre joueur mi-néerlandais mi-marocain, a eu plus de chance avec Utrecht. Il a entériné la victoire de son club contre Zwolle (3-1).

C’était décidément la journée du Maroc en Euredivisie : Mimoun Mahi a joué un vilain tour à son ancien club, le Sparta Rotterdam, en égalisant pour Groningen (2-2). Enfin, le Feyenoord Rotterdam, leader, s’est contenté du minimum à Den Haag, la lanterne rouge (0-1). Le but de la victoire est signé de l’international marocain Karim El Ahmadi.

ALLEMAGNE / Bundesliga – 21e journée (17-18-19 février)

Un mot sur Karim Bellarabi, l’attaquant allemand d’origine marocaine. Lors de la victoire du Bayer Leverkusen à Augsburg (1-3), il a marqué le 50 000e but de l’histoire de la Bundesliga.

