Camair-Co a réduit ses effectifs de 814 à 568 employés entre 2016 et 2018

Business in Cameroon | La Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), la compagnie aérienne camerounaise, se félicite d’avoir déjà assaini une bonne partie de son fichier du personnel.

Au cours d’une conférence organisée le 18 juillet à Douala, la capitale économique du pays, Ernest Dikoum (photo), le DG de Camair-Co, a indiqué que l’entreprise a pu réduire ses effectifs de 814 à 568 employés entre 2016 et 2018. Soit, un dégraissage de 246 personnels. Cet assainissement est passé par la vérification des diplômes et l’adéquation poste-profil. D’ailleurs, a-t-il indiqué, l’assainissement du fichier du personnel se poursuit.

Mais, il y a d’autres postes où Camair-Co recrute. Selon Ernest Dikoum, un concours de recrutement de nouveaux pilotes a été lancé. 400 dossiers ont été reçus. Il y a déjà 20 présélectionnés. L’objectif principal, selon le DG, est de permettre à l’entreprise de voler plus haut, d’être plus compétitive, et augmenter le nombre d’heures de vol.

« Aujourd’hui nous faisons 120 heures de vol par mois, nous devrons faire 180 heures.», a indiqué Ernest Dikoum. Il a précisé que Camair-Co, pour l’heure, compte quatre pilotes certifiés et six avions.