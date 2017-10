Camair-Co renoue avec les dessertes régionales

APA-Yaoundé (Cameroun) La Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) a annoncé, par voie de communiqué, qu’elle renouait ses vols vers Libreville (Gabon) dès le 27 octobre prochain à raison de quatre rotations hebdomadaires.

Avec pour slogan «Cap sur le régional», elle amorce ainsi la reprise progressive des dessertes régionales, telle qu’annoncée en début septembre dernier par son directeur général, Ernest Dikoum.

La suite de cette réouverture, apprend-on encore, concerne Abidjan (Côte d’ivoire), Bangui (Centrafrique), Cotonou (Bénin), Dakar (Sénégal), et N’Djamena (Tchad).

Secouée par une profonde crise structurelle, financière et conjoncturelle, la Camair-Co avait provisoirement suspendu la majorité de ses dessertes internationales pour se concentrer sur le marché domestique, avec 70 vols hebdomadaires à l’intérieur du pays.

Grâce au nouveau plan de redressement proposé par le cabinet américain Boeing Consulting, elle revendique désormais 5 aéronefs dans sa flotte : 2 Boeing 737-700 acquis en avril dernier, 1 Boeing 767-300 et 2 MA-60 de fabrication chinoise, en même temps qu’elle annonce l’acquisition prochaine de 2 Bombardier canadiens.

Après avoir reçu une subvention gouvernementale de 30 milliards FCFA, représentant la première tranche du financement du plan de redressement, la Camair-Co, qui croulait par ailleurs sous une dette évaluée à 35 milliards FCFA en 2016, a entrepris de revoir ses charges, avec en bonne place la réduction des salaires et avantages d’une bonne partie des employés.

«Des rapports récents et concordants de structures de contrôle (interne et externe), font ressortir des manquements très graves dans la gestion et le fonctionnement de la compagnie et qui appellent des corrections immédiates», écrivait notamment Ernest Dikoum dans un communiqué publié en fin juin 2017.

APAnews