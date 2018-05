Camair-Co triple son chiffre d’affaires en un an (compagnie)

APAnews | Le chiffre d’affaires de la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co) est passé de 2 à 6 milliards FCFA entre le 1er trimestre 2017 et la même période cette année, selon les statistiques publiées par la compagnie aérienne nationale et dont APA a reçu copie samedi.

Dans le même temps, le nombre de ses rotations hebdomadaires est passé de 70 à quelque 150.

Cette embellie intervient alors que la Camair-Co a procédé, mercredi dernier dans la métropole économique, Douala, à la réception d’un aéronef de type Bombardier Dash8-Q 400. Fabriqué en 2015, il a été récemment acquis en leasing auprès de la compagnie émiratie Abu Dhabi Aviation, ce qui porte la flotte de la Camair à six appareils.

D’une capacité de 70 places modulables à 78, cet aéronef de fabrication canadienne et l’un des Bombardier qui doivent être livrés au Cameroun avant fin 2018. Des pilotes ont, par ailleurs, subi des tests de qualification à Addis-Abeba (Éthiopie), en vue de conduire le Bombardier qui devrait spécifiquement assurer les liaisons intérieures avec les deux MA 60 de marque chinoise de Camair.

Cette acquisition confirme l’ambition de la Camair-Co d’étoffer sa flotte qui, en dehors des deux derniers appareils cités, est actuellement constituée d’un Boeing 767-300 ER avec une configuration de 30 places business et 180 places en classe économique, et de deux Boeing 737-700 avec une configuration de 12 places business et 116 places en classe économique.

Il y a une quinzaine de jours, la compagnie à capitaux 100% publics avait lancé deux avis pour le recrutement d’officiers pilotes de ligne et de pilotes commandants de bord sur des appareils de type Boeing 737 NG, Bombardier Dash-8 Q400 ou MA 60.

En avril 2017, déjà, le directeur général de la Camair-Co, Ernest Dikoum, annonçait que le Cameroun avait déboursé 41,1 millions de dollars (environ 26 milliards FCFA) pour l’acquisition de deux Boeing 737-700 NG, précédemment loués auprès de l’américain Aviation Capital Group (ACG).

Dans son dernier rapport d’exploitation, la compagnie aérienne nationale indiquait que ses performances avaient été, en 2017, «supérieures aux taux moyens acceptables dans l’industrie» avec un total de 235.686 passagers transportés l’année dernière.

L’évolution des indicateurs clés de l’entreprise publique, entre 2016 et 2017, présentait pour sa part une hausse du trafic passager (+94%), du cumul des heures de vol (+27%), du chiffre d’affaires (+61%), de la productivité (+174%), combinés à un déficit d’exploitation provisoire à -80% au 31 décembre 2017.

Camair-Co, qui a pris son envol le 28 mars 2011, applique actuellement un plan de redressement proposé par le cabinet américain Boeing Consulting, après avoir reçu une subvention gouvernementale de 30 milliards FCFA représentant la première tranche du financement dudit plan.

En 2016, croulant sous une dette évaluée à 35 milliards FCFA, la compagnie camerounaise avait entrepris de revoir ses charges, avec en bonne place la réduction des salaires et avantages d’une grande partie du personnel.