Camair – Co veut acheter deux avions bombardiers Q-400

L’annonce a été faite par le ministre des Transports après une audience qu’il a accordée au Haut-commissaire sortant du Canada au Cameroun.

La compagnie aérienne nationale Camair-Co veut acquérir deux avions Bombardier Q400 fabriqués au Canada. Ce projet fait partie des sujets abordés entre Edgar Alain Mebe Ngo’o et Rene Cremonese, Haut-commissaire sortant du Canada au Cameroun, le lundi 21 août.

C’était au cours d’une audience que le ministre camerounais des Transports a accordée au diplomate canadien dans les bâtiments de son département ministériel.

Ces avions, destinés au transport de passagers, devront renflouer la flotte de la Camair-Co, qui a dévoilé, la semaine dernière, un programme de 100 vols hebdomadaires à l’intérieur du pays. Une ambition positive pour cette compagnie qui vient d’être classée par une revue du magazine britannique The Economist, comme la 5e compagnie la plus dangereuse au monde, derrière la compagnie afghane Ariana Afghan Airlines, et la libyenne Afriqiyah.

L’acquisition de ces nouveaux avions viendra redorer l’image de la Camair-Co, et le ministre Mebe Ngo’o suit personnellement son évolution. Il avait d’ailleurs dirigé une délégation au siège de Bombardier à Montréal au Canada en mai 2016, dans l’optique de se rassurer du bon déroulement du processus d’acquisition.

Sur le site internet de Bombardier Aeronautique, le Q400 est décrit comme un avion qui offre un très grand espace par passager ; ce qui rend le voyage nettement plus confortable et plus agréable que sur les autres avions turbo propulsés. Il peut embarquer de 68 à 78 passagers, selon la configuration, répartis dans deux rangées de deux sièges chacune.

Journal du Cameroun