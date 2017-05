Cameroun : 285 539 candidats à l’assaut du baccalauréat

APA – Douala (Cameroun) – Au total, 285.539 candidats, selon un décompte fourni par l’Office du baccalauréat du Cameroun (OCB), subissent, depuis ce mardi, les épreuves écrites au baccalauréat de l’enseignement général sur toute l’étendue du territoire national.

Pendant quatre jours, les candidats affronteront une dizaine d’épreuves, dans l’optique d’obtenir le bac, vu que la seconde partie de l’examen qui était l’oral a été supprimée depuis quelques années.

Jusqu’en mi-journée, les choses se déroulaient plutôt bien, notamment dans la ville de Douala où le correspondant de APA a pu s’en rendre compte en visitant quelques établissements scolaires.

Au lycée Joss de Douala, dans le 1er arrondissement, le chef du centre a indiqué que « tout se passe normalement, car en dépit de quelques cas de retards qui ont été arrangés et de quelques petites indélicatesses à l’instar de l’oubli de la carte d’identité scolaire pour quelques-uns, rien de grave à signaler».

Il a ajouté : « l’examen a bien commencé et nous souhaitons qu’il en soit ainsi jusqu’à la fin ».

Même ambiance « studieuse » au lycée bilingue de New-Bell dans le 2è arrondissement où des responsables ont reconnu que « c’est le calme plat, tous les petits problèmes rencontrés par quelques candidats ayant été solutionnés à temps ».

Selon toute vraisemblance, les choses se passent bien si l’on s’en tient à aux témoignages des examinateurs rencontrés mardi matin au lycée des Palmiers dans le 5è arrondissement.

« Le train de l’examen a effectivement quitté la gare de départ et poursuit sa route vers la gare d’arrivée. Ceux qui ne l’ont pas pris reviendront une autre fois. Pour l’instant, nous nous réjouissons plutôt que tout se passe bien », a déclaré, dans une formule imagée, l’un des examinateurs.

Au menu de ce 1er jour d’examen du baccalauréat, la littérature française ou anglaise et la philosophie pour les candidats des séries A, B, C et D.

APAnews