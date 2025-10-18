Cameroun : 40 ans de Biya, quel visage pour l’économie ? | +vidéo

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | À Yaoundé, la tension est palpable alors que les Camerounais attendent les résultats de l’élection présidentielle du 12 octobre. Dans les marchés, les commerces et les bureaux, l’inquiétude domine. Craignant d’éventuelles tensions post-électorales, de nombreux citoyens préfèrent différer leurs achats et limiter leurs dépenses.

Cabrel Wilson, jeune commerçant du centre-ville, constate déjà les effets de cette méfiance généralisée : « Mes ventes ont diminué, parce que la majorité de mes clients ont peur qu’il se passe quelque chose et préfèrent garder leur argent pour se nourrir ou se soigner. »

Cette prudence illustre un climat économique déjà fragilisé. Le Cameroun, dirigé depuis 1982 par Paul Biya, fait face à une crise économique profonde qui affecte tous les secteurs. L’industrie tourne au ralenti, la distribution connaît des ruptures, et les petites entreprises peinent à survivre. Même les chauffeurs de taxi ressentent la morosité ambiante. « Tout est bloqué, rien ne marche, c’est pire qu’avant. Tout ce qu’on attend, c’est que Dieu sauve le Cameroun », confie Pierre Chak, conducteur à Yaoundé.

Pour l’économiste et consultant Eugène Nyambal, cette élection révèle les limites du modèle économique actuel : « Le bilan est négatif et notre jeunesse nous adresse un message clair. Beaucoup de jeunes bien formés veulent quitter le Cameroun. Les politiques mises en œuvre ces dernières années ne permettront pas de relancer la machine économique et sociale. »

Selon lui, plusieurs réformes urgentes s’imposent pour restaurer la confiance : « Il faut envoyer un message d’espoir aux Camerounais, restaurer la méritocratie, prendre des mesures d’urgence contre la vie chère et rénover les infrastructures. Il faut réallouer les ressources et soutenir le secteur privé pour diversifier l’économie et relancer le rôle du Cameroun dans la sous-région. »

À l’heure où les résultats du scrutin se font encore attendre, l’incertitude économique demeure. Le futur gouvernement devra affronter un défi majeur : offrir des perspectives à une jeunesse qui représente plus de 60 % de la population, dont plus de 35 % restent sans emploi. Dans ce contexte, l’issue de cette présidentielle pourrait bien déterminer l’avenir économique et social du pays tout entier.

Source: africanews