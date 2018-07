Cameroun : augmentation du déficit de la balance commerciale (rapport)

APAnews | La balance commerciale du Cameroun a enregistré un déficit de l’ordre de 253,4 milliards FCFA au premier trimestre 2018, soit une augmentation de 159,5 milliards FCFA (+169,7%) par rapport à la même période un an auparavant, selon une note de conjoncture publiée lundi par l’Institut national de la statistique (INS).

Selon la note consultée par APA, cette aggravation du déficit commercial résulte d’une augmentation des importations de 105,8 milliards FCFA, et d’une diminution des exportations de 53,7 milliards de FCFA par rapport au premier trimestre 2017.

Cette augmentation exponentielle des importations résulte partiellement, selon l’INS, de la reprise des activités à la Société nationale de raffinerie (SONARA) après un arrêt technique observé au premier trimestre 2017, laquelle reprise a induit une relance des importations de pétrole brut de quelque 43,1 milliards FCFA pendant la période considérée cependant que le taux de couverture baisse et se situe à 65%, contre 85% au premier trimestre 2017.

Hors pétrole, le déficit de la balance commerciale du Cameroun se situe à 406,4 milliards FCFA, soit une augmentation de 104,9 milliards FCFA (+34,8%) par rapport au premier trimestre 2017, une situation imputable à une baisse des exportations hors pétrole de 13,5%, suivie d’une hausse des importations hors pétrole de 10,2%.

Les importations sont principalement constituées des hydrocarbures (14,5%), des poissons et crustacés (3,9%), des céréales (10,1% dont le riz 6,2% et froment et méteil 3,6%), des machines et appareils mécaniques (10,5%), des machines et appareils électriques (4,9%).

Au premier trimestre 2018, la facture des importations de produits alimentaires représentait 23,4% des dépenses d’importations contre 22,0% à la même période en 2017.