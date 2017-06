Cameroun: Broos minimise les problèmes de primes

Alors que l’épineuse question des primes des Lions Indomptables refait le tour des émissions de débat au Cameroun, le sélectionneur national, Hugo Broos, ne veut pas en faire un sujet de discussion. Alors que les Lions indomptables affrontent le Maroc pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019, le technicien belge se veut serein. Pour lui, tout ira bien car tout problème a une solution.

« Pour nous ce sont des soi-disant problèmes de primes », lâche Broos dans une interview accordée à nos confrères de Camfoot avant de poursuivre : « Premièrement, c’est une chose interne, donc je ne vais pas parler de primes. Et deuxièmement, ce n’est pas parce qu’il y a problème qu’il n’y a pas de solution. Si vous vous souvenez de ce qui s’est passé au Gabon ; il y a eu des problèmes, mais tout est rentré dans l’ordre rapidement. On a un groupe qui sait quand il faut jouer, et quand il faut faire des réclamations. Dans ce sens, vous pouvez être rassurés que demain, nous aurons sur le terrain une équipe capable de battre le Maroc. Et les autres sujets pourront être réglés dans les jours qui viennent ».

