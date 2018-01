Cameroun: chassez le naturel, et il revient au galop !

Africa Top Sports | Le naturel était à l’honneur le 09 décembre dernier à Douala au Cameroun. Les amoureux du naturel notamment dans le domaine de la beauté, soins du corps et autres se sont retrouvés pour échanger autour de leur passion.

A l’initiative de la marque ’’So Natural So me’’, créée par Elise Nyemb, la 5ème édition de cette rencontre a réuni plusieurs personnalités et différentes activités.

L’élection de la miss Kemetic Beauty a été la cerise sur l’évènement. Serena Moukoko, la reine élue de la soirée est une jeune fille de la région du Littoral. Elle a réussi à surclasser les 04 autres finalistes en mettant en valeur ses atouts et pour le fait de n’avoir jamais défrisé ses cheveux.

En tant qu’ambassadrice du retour au Naturel, elle va œuvrer tout au long de son mandat dans le but d’encourager la mouvance Nappy (cheveux naturels), de valoriser la beauté noire au naturel et faire connaitre la marque et les produits So Natural So Me au public.

Il est à noter que l’objectif de la marque ‘’So Natural So Me’’ est de permettre à la femme noire de cesser de voir le défrisage comme une fatalité car elle a aujourd’hui le choix de porter ses propres cheveux.

Au moment où le port des cheveux crépus fait polémique en occident, plusieurs internautes applaudissent l’évènement qui fait justement l’éloge et la fierté de la beauté noire.