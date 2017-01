Des grévistes anglophones s’en prennent à des écoliers

Le conflit entre les citoyens anglophones et l’administration francophone camerounaise se poursuit, et dans la violence. C’est ce que montrent notamment deux vidéos qui circulent depuis lundi sur les réseaux sociaux. Des enfants y sont violemment pris à parti par des grévistes anglophones, partisans des opérations “ville fantôme”.

Les opérations “ville fantôme” ont été lancées les 16 et 17 janvier par le Civil Society Consortium, l’organisation qui mène les grèves et manifestations des anglophones dans le sud et l’ouest du pays, où la minorité linguistique est majoritaire. Elle estime que cette minorité est discriminée au profit de la majorité francophone.

Ces actions consistent à figer toutes les activités d’une ville : les magasins et les écoles ferment, les adultes ne vont plus travailler et personne ne se déplace. Cette forme de protestation était notamment utilisée dans les années 1990, lors des manifestations pro-démocratie au Cameroun.

Mais nombre de francophones qui vivent dans les régions majoritairement anglophones n’ont pas envie de suivre la grève. Conséquence : ils subissent le rejet de leurs voisins, voire parfois des représailles.

Dans une vidéo tournée lundi 16 janvier à Buéa, une ville de l’ouest du Cameroun, un adolescent en uniforme, sac sur le dos, est abordé par un groupe de jeunes hommes qui lui crient dessus, le poussent et essaient de lui arracher son sac. Quelques personnes se rassemblent pour regarder la scène et la filmer avec leur téléphone portable. L’adolescent est violemment bousculé et l’agression ne cesse finalement que lorsqu’une femme vient s’interposer et écarte l’écolier du groupe.

France 24 a contacté l’auteur de la vidéo, un anglophone résidant à Buéa.

“Tu veux aller à l’école ? Nous allons tous vous tuer !”

Tommy (Buea)

Les faits se sont déroulés, lundi, vers 9 h, au carrefour Malingo à Buéa. Un garçon francophone est sorti de chez lui pour aller à l’école. Un groupe de personnes l’a vu et ils ont commencé à lui dire : “Hé, viens par ici, où vas-tu ? Tu es francophone ! Tu veux aller à l’école ? Nous allons tous vous tuer !” Ils voulaient lui prendre son sac. Ils étaient en colère parce qu’il était dehors et qu’il voulait aller à l’école alors qu’on était en pleine opération “ville fantôme”.

En ce moment, à Buéa, les écoles bilingues sont toujours ouvertes mais les écoles anglophones sont fermées [à cause de la grève des professeurs]. Par rapport au début de semaine, la ville est redevenue calme mais nous avons peur parce que nous ne savons pas ce qui se trame.

J’ai pris cette vidéo pour rendre compte de l’incident. Ce n’est pas normal de faire une chose pareille ! Nous pouvons soutenir l’appel à la “ville fantôme” sans pour autant accepter que des enfants soient frappés en pleine rue. De nombreuses autres personnes ont filmé la scène.

C’était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. C’est difficile d’arrêter les agresseurs. Si vous êtes francophone ils vont essayer de vous frapper. Si vous êtes anglophone et qu’ils voient que vous ne respectez pas l’opération ville morte, ils vont dire : “Donc tu es avec les francophones ?” et vous menacer.

Pour moi, tout est question de mentalité. L’idée n’est pas de combattre les individus francophones, mais de lutter contre le système francophone. Tous les anglophones ne soutiennent pas ce genre de comportement violent.

Dans une autre vidéo filmée lundi à Limbe, une ville côtière proche de Buéa, enfants et adolescents fuient leur école vêtus de leur uniforme. Une voix lance en anglais : “Tous les étudiants dehors”, alors que des hommes brandissant des bâtons regardent la scène. Un écolier a raconté à un média local que personne n’avait été blessé et que les hommes ont seulement voulu les intimider. D’autres jeunes se sont dits choqués, selon un reportage diffusé par un media local.(vidéo plus haut)

Après la publication de ces vidéos, le Civil Society Consortium a réagi dans un communiqué intitulé “Un appel à davantage d’autodiscipline”. Il a notamment rappelé à ses militants que l’organisation “condamnait la violence sous toutes ses formes”.

“Des images de personnes violentant des écoliers à Limbe ont choqué le Consortium. Ces images nous rappellent ce qui est arrivé à Bamenda le mois dernier. Une chose doit être claire : le Consortium rejette sans réserve la violence sous toutes ses formes et aspire à une société où la personnalité et la propriété humaines sont souveraines. Nous exhortons nos militants à rester décents et à faire preuve de davantage d’autodiscipline. Nous devons retirer la violence de notre société, rester attentifs face aux infiltrations et aux personnes envoyées pour inciter à la violence dans le but de justifier la répression. Dans tous les cas, nous encourageons les parents à garder leurs enfants à la maison quand un appel à la grève est lancé”, peut-on lire dans le communiqué du Civil Society Consortium.

Les vidéos ont suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux. Certains anglophones étaient en colère contre les parents qui avaient envoyé leurs enfants à l’école. Une décision stupide et dangereuse, selon eux, dans le cadre d’une opération “ville fantôme”. D’autres ont dénoncé l’agression.

Deux mois de tensions

Les manifestations des anglophones ont commencé le 21 novembre 2016, alors que des professeurs protestaient contre le système éducatif local qui favorisait, selon eux, la langue française au détriment des anglophones.

Mais le problème est en réalité plus large : de nombreux anglophones affirment être traités comme des “citoyens de seconde zone” dans un pays majoritairement francophone. Grèves, opérations “ville fantôme” et actions contre l’administration francophone se multiplient depuis deux mois.

FRANCE 24