Cameroun : la Ligue de football et LaLiga espagnole signent un accord de collaboration (officiel)

APAnews | – Yaoundé (Cameroun)- La Ligue de football professionnel du Cameroun (LFPC) et LaLiga espagnole de la discipline ont signé, lundi, un accord de collaboration portant sur la gestion sportive, l’intégrité et la sécurité et le marketing, a appris APA de source officielle.

Le partenaire ibérique s’est ainsi engagé à conseiller son homologue camerounais sur différents sujets liés notamment à la gestion, au marketing, à la responsabilité sociale d’entreprise, au développement de projets sportifs, à la sécurité et à l’intégrité.

Dans l’autre sens, LaLiga bénéficiera de la visibilité et des connaissances de la LFPC sur le football local et le comportement des fans camerounais, de façon à lui permettre de générer des contenus adaptés et de renforcer son engagement envers le public.