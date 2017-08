Cameroun : le commando arrêté dans le Nord-Ouest s’apprêtait à «perpétrer des attaques» (gouvernement)

APA-Yaoundé (Cameroun) Les 5 individus interpellés les 2 et 3 août derniers dans la localité camerounaise de Mbengwi, dans la région anglophone du Nord-Ouest, projetait de «perpétrer des attaques contre les forces de défense et de sécurité, des responsables militaires et des autorités administratives du pays», selon le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary.

S’exprimant mercredi soir au cours d’un point de presse tenu à Yaoundé, la capitale du pays, il a précisé ledit réseau, à la tête duquel se trouve le dénommé Dasi Alfred Ngyah alias «Sniper», d’origine camerounaise mais titulaire d’un passeport belge, «se préparait à prendre d’assaut un barrage de police».

Ledit cerveau du réseau, précédemment identifié comme l’auteur de l’attentat déjoué en prélude à la célébration de la fête nationale du 20 mai 2015 à Bamenda (Nord-Ouest), avait alors réussi à prendre la fuite et à se réfugier à l’étranger.

Dans le bunker aménagé par les soins de l’intéressé, les forces de sécurité ont saisi plusieurs effets militaires dont des armes à feu semi-automatiques, des appareils de vision nocturne avec télémètre laser, des lunettes de tir, un épiscope de tir avec blindage, des bipieds et trépieds pour arme de précision acquis à l’étranger, puis transférés au Cameroun via un pays voisin..

Des chargeurs pour fusils de tireurs d’élite, des tubes containeurs à charge explosive et des produits chimiques constituant des charges explosives, des cordons détonateurs, des interrupteurs d’engins explosifs, des minuteurs et autres appareils destinés à la fabrication d’engins explosifs improvisés et des armes artisanales à feu, faisaient également partie de l’arsenal.

L’exploitation de l’ordinateur portable, également saisi sur les lieux, «a révélé la présence de fichiers informatiques contenant des enseignements sur la fabrication d’engins explosifs improvisés, ainsi qu’une cartographie de cellules dormantes du Mouvement de libération du Southern Cameroon», auquel Dasi Alfred Ngyah a dit appartenir.

Le même individu, a affirmé M. Tchiroma, a reconnu être un membre de l’Ambazonie et principal responsable de son bras armé, le «Liberation Movement of Southern Cameroon» qui roule ouvertement pour la sécession des régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie à une profonde crise sociopolitique depuis octobre 2016.

Cameroon Tribune