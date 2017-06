Cameroun: le groupe Macase perd une de ses membres

Merveille Tsang’Mbe, l’une des voix de la nouvelle écriture du band, est décédé des suites d’un accident de moto.

Dans les toilettes d’un cabaret de Yaoundé, ce vendredi 02 juin, une artiste qui s’apprête à monter sur scène lutte de toutes ses forces pour retenir ses larmes. La nouvelle est tombée telle un couperet. « Merveille est morte ». Un accident de moto l’a emportée vendredi. Triste.

C’est un choc pour le milieu des artistes et aussi pour les fans des Macase, qui avaient découvert cette voix à la fois douce et puissante lors de la renaissance du groupe il y a plus de cinq ans. Pour remplacer les voix de Corry Denguemo, Blick Bassy et Henri Okala, Serge Maboma, l’un des fondateurs du band, avait recruté trois jeunes filles: Sandrine Nnanga, Léonie Langa et Merveille Tsang’Mbe.

Il les appelait « Les trois vierges », en raison de la pureté de leurs voix respectives. Léonie s’étant depuis peu lancée dans un carrière solo, il n’en restait que deux. C’est avec Sandrine et Merveille que le groupe poursuivait son chemin. Il n’en reste désormais qu’une seule.

Le 25 mai dernier, Merveille célébrait son anniversaire. Le groupe Macase lui avait souhaité des voeux sur sa page Facebook officielle. « Aujourd’hui est pour toi une très belle journée pour fêter ton anniversaire. Alors nous te souhaitons un « Joyeux anniversaire » et espérons en passer d’autres avec toi car tu es quelqu’un qui mérite d’être connue et bien plus encore…En tout cas, pour nous, tu es une amie et une camarade de vie qui nous est très chère et que nous portons très fort dans nos coeurs », avait écrit ses amis. Malheureusement, il n’y en aura pas d’autres.

« Ce soir, j’ai perdu mon amie, ma soeur, ma confidente, la mère de nos merveilleux enfants. Je suis sans voix…Seigneur donne moi les forces nécessaires…J’ai envie de demander pourquoi mais qui me répondra? Je ne te dis pas au revoir mais à bientôt… », a écrit son époux. De nombreux messages d’amour et de compassion ont été rédigés à l’attention de cette artiste et de ses proches.

Journalducameroum.com a appris que Merveille Tsang’Mbe travaillait sur un projet d’album lorsque la faucheuse a frappé.

