Les fonctionnaires indiscrets menacés de lourdes sanctions (PM)

APAnews | Le Premier ministre camerounais, Philemon Yang a demandé, par voie de circulaire, aux membres de son gouvernement de «traduire systématiquement devant les instances disciplinaires compétentes les agents publics présumés coupables de violation de l’obligation de discrétion professionnelle».

S’adressant au vice-Premier ministre, aux ministres d’État, aux ministres, aux ministres délégués, aux secrétaires d’État, aux chefs de missions diplomatiques, de circonscriptions administratives et des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées, aux directeurs généraux des établissements et entreprises publics, il leur demande de s’assurer, mieux que par le passé, du respect de l’obligation de discrétion professionnelle incombant aux agents publics placés sous leur responsabilité, conformément au statut général de la fonction publique.

Ils doivent également veiller au respect scrupuleux des textes en vigueur en matière de gestion des documents confidentiels de l’État, en ce qui concerne notamment la manipulation, la détention, la diffusion et la conservation des documents secrets et informations à caractère secret ou confidentiel.

Ainsi, instruit Philemon Yang, ne doivent désormais être affectés à la chaîne de gestion du courrier «que des personnes justifiant d’une probité indiscutable» en même temps qu’il prescrit la mise en place, en liaison avec les organismes publics compétents, à l’instar de l’Agence nationale des technologies de l’information (ANTIC) et du Centre national de développement de l’informatique (CENADI), des canaux de communications électroniques sécurisés pour les transactions électroniques de l’administration.

Cette sortie du chef du gouvernement, note-t-on, intervient après le constat selon lequel, au mépris des lois et règlements en vigueur, des documents et informations confidentiels des institutions de l’État et des organismes du secteur public, sont régulièrement divulgués auprès d’un public non autorisé.

Conséquence, on note la diffusion récurrente, notamment sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication de masse, de documents présentant un caractère sensible et souvent revêtus de la mention «Confidentiel», «Secret» ou «Très secret».

Philemon Yang fustige aussi la diffusion des informations relatives aux opérations menées dans le domaine de la sécurité et de la défense, et aux procédures pendantes devant les juridictions.

Selon le Premier ministre, ces pratiques non seulement de nature à compromettre l’efficacité de l’action publique, mais constituent «également des atteintes graves à la sûreté de l’État, de plus en plus en proie à des menaces sécuritaires multiformes».