Cameroun – Management public: Nouveaux ministres et cumulards de fonction

237online | Parmi les nouveaux membres du gouvernement nommés le 2 mars 2018, il y en a qui sont toujours PCA, DG, ambassadeurs, etc.

Ils viennent ainsi rallonger la liste des hauts responsables de la République qui cumulent plusieurs fonctions.

Samuel Mvondo Ayolo, ambassadeur du Cameroun en France

Le réaménagement du vendredi 2 mars 2018 a fait de lui directeur du Cabinet civil (DCC) de la présidence de la République du Cameroun. Une fonction absorbante, car chargée entre autres du protocole d’Etat, de la communication du chef de l’Etat, tout comme le DCC compte à sa charge la gestion des affaires réservées du président de la République.

Nommé ambassadeur du Cameroun en France le 11 avril 2016, ce diplomate devra trouver de l’énergie pour être à califourchon entre Paris et Yaoundé, en attendant le décret présidentiel qui viendra mettre un terme à cette gymnastique car, « à la police par exemple, il y a souvent eu de très grands retards par exemple à la publication des résultats d’un concours parce

que le délégué général à la Sûreté nationale est en Espagne où il est notre ambassadeur », glisse un officier de police. Mais pour la France, « c’est plus sensible de bouger nos ambassadeurs de ce côté, on ne peut y affecter le premier venu. La France est au coeur de notre diplomatie, même comme on tend les brrs à la Chine, ce qui déplaît », analyse un diplomate.

Joseph Le, SOPECAM toujours à portée de main

La dernière sortie vigoureuse de Joseph Le date du 28 février 2018. Le nouveau ministre de la Fonction publique signait une mise au point sur une information qui, une semaine plutôt, faisait les choux gras de la presse au sujet des déplacements dispendieux du chef de l’Etat depuis 1982 : « Après recoupements et vérifications, il s’avère qu’il n’a jamais été fait état, comme chacun peut le constater, des questions d’intendance dans les comptes rendus de nos envoyés spéciaux qui, au demeurant, se limitent aux départs et retours du couple présidentiel ainsi qu’à ses activités officielles à l’étranger. » « In fine, la Sopecam ne reconnaît avoir été associée, ni de près, ni de loin, à une quelconque « recherche » ou « enquête » relative aux déplacements du chef de l’Etat à l’étranger », écrit cet ancien journaliste principal dont le dernier grand reportage porte « Sur le chemin du baccalauréat tchadien », diffusé un peu avant sa nomination au Cabinet civil. Même étant ministre, sans nul doute, Joseph Le veillera toujours au contenu des travaux de la Sopecam.

Gaston Eloundou Essomba, au contrôle de la SCDP

Il est arrivé à la tête de la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) le 18 juin 2009. Après les déboires judicaires qui ont emporté son prédécesseur Jean-Baptiste Nguini Effa, qui a passé 15 ans aux manettes de cette entreprise et qui se trouve derrière les barreaux. Après 8 ans 2 mois et 2 jours à la tête de cette entreprise au coeur de la distribution des produits pétroliers au Cameroun, Gaston Eloundou Essomba – très méfiant de la presse – est devenu son propre patron car, devenu ministre de l’Eau et de l’énergie. Presqu’un privilège sous le renouveau. Mais, il faudra trouver du temps pour naviguer entre Douala et Yaoundé, quid à affronter les sinuosités de « l’axe lourd » qui relie les deux villes.

Il n’a pas oublié que le jour même de sa prise de fonction à la tête de la SCDP, il fut victime d’un accident de circulation entre Douala et Yaoundé et que seul son parebrise avait volé en éclats. « Il y a un DGA, mais vous savez, il n’aime pas beaucoup céder les pouvoirs de peur de se retrouver avec des casseroles », souffle-t-on.

Paul Atanga Nji, toujours connecté aux renseignements

Le Conseil national de sécurité (CNS) a un rôle qui a été rappelé le 1er septembre 2010, le jour même où le tout nouveau ministre de l’Administration territoriale fut nommé comme tout premier Secrétaire permanent du CNS. « Faire périodiquement la synthèse des renseignements intéressant la sécurité intérieure et extérieure de la nation, formuler des propositions d’orientation de renseignement prévisionnels, donner son avis sur tout dossier à lui soumis par le président de la République. » Très connecté donc aux renseignements, le nouveau ministre de l’Administration territoriale peut compter sur cette position qui lui a certainement permis de faire des déclarations tonitruantes dès le début de la crise anglophone, affirmant par exemple que les fonds qui financent les sécessionnistes proviennent d’Afrique du Sud, du Nigéria, des Etats Unis, de Grande Bretagne, entre autres, et qu’il y avait des preuves. Le CNS et son tout premier secrétaire permanent, sont très rattachés au président de la République.

Pauline Nalova Lyonga Egbe, MINESEC et PCA

