Cameroun : Paul Biya, l’indétrônable ?

CamerounOnline.ORG | À quelques heures du scrutin présidentiel au Cameroun, l’enjeu est de taille. Près de huit millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour départager douze candidats, dont le président sortant Paul Biya, 92 ans, en quête d’un huitième mandat consécutif. Face à une opposition fragmentée, les interrogations persistent : une surprise est-elle possible le soir du 12 octobre, ou l’absence d’union condamnera-t-elle ses chances ? Dans cette vidéo, l’historien et sociologue Brice Molo, maître de conférences à l’Institut Catholique de Paris et co-directeur du programme Afrique Noria, partage son analyse sur cette élection décisive.