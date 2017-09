Cameroun : six millions d’élèves ont repris le chemin de l’école

APA – Douala (Cameroun) – Quelque six millions de jeunes Camerounais ont repris le chemin de l’école ce lundi 4 septembre 2017, jour de rentrée pour l’année scolaire 2017/2018.

Selon le gouvernement, ils sont plus de quatre millions d’élèves à intégrer le cycle maternel et primaire et deux millions d’élèves à rejoindre le cycle secondaire général et technique.

A cette occasion, l’attention des Camerounais est notamment focalisée dans les régions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest après la perturbation des cours pendant six mois dans ces deux régions l’année dernière suite à une « grève générale » organisée par les syndicats enseignants et des avocats. La même situation a prévalu dans l’extrême-nord du pays, où l’école est perturbée depuis trois ans à cause des exactions de la secte terroriste nigériane Boko Haram, ce qui avait occasionné la fermeture d’une soixantaine d’écoles et collèges.

D’après des informations concordantes, toutes les régions du pays ont effectivement répondu présentes au rendez-vous de la rentrée scolaire ce lundi. Ainsi, en dehors de la prise de contact et de la communication des emplois du temps, les premiers enseignements ont été mêmes dispensés.

Au cours des cérémonies marquant le lancement « solennel » de la rentrée scolaire, le ministre de l’Education de base, Youssouf Adija Alim, a exhorté la communauté éducative à s’occuper de la formation des enfants sans tenir compte des divergences « politiques ou linguistiques ».

Et pour cause, « l’éducation des enfants est un droit inaliénable, un droit non négociable » a-t-elle martelé, ajoutant que ceci devrait amener les uns et les autres à s’assurer que tous les enfants en âge de fréquenter vont effectivement à l’école.

Cet appel à « l’école pour tous » intervient dans un contexte social assez tendu, avec la mobilisation d’importants moyens sécuritaires dans ces régions, où des « vandales » ont incendié des édifices scolaires ces derniers mois.

Pour sa part, le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Massena Ngallé Bibehé, a appelé l’ensemble de la communauté éducative à s’impliquer dans l’éducation des enfants.

La libération de 55 activistes anglophones, la semaine dernière après sept mois de captivité suite à une décision du chef de l’Etat camerounais Paul Biya, aura contribué à désamorcer la tension, rapportent des témoignages concordants.

Dans la région de l’extrême-nord, une soixantaine d’établissements scolaires publics ont rouvert leurs portes pour cette rentrée, trois ans après avoir fermé les portes à cause des attaques de Boko Haram.

Le gouvernement a déclaré avoir débloqué 4 milliards de francs CFA au titre de subvention spéciale pour permettre la réouverture des écoles fermées, sans oublier le renforcement des mesures de sécurité autour des écoles où les autorités ont d’ailleurs annoncé la création d’une « police scolaire » destinée à mettre à la disposition des dirigeants toute information suspecte de nature à troubler l’ordre public.

