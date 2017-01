Cameroun: une dizaine de morts dans un accident sur la nationale n°3

Le drame s’est produit à Matomb suite à une collusion entre un bus de transport inter-urbain en provenance de Douala et un camion

Drame sur la nationale n°3 reliant la ville de Yaoundé à celle de Douala. Une dizaine de personnes y ont perdu la vie jeudi, 05 janvier 2017, après la collusion entre un camion en provenance de Yaoundé et un bus de transport inter-urbain de 70 places.

Les premières images de cet accident ont été diffusées sur les réseaux sociaux dans l’après-midi de mercredi. Un bilan non-officiel d’une vingtaine de morts a été rendu public par des témoins.

La presse publique dans son édition du vendredi, 06 janvier, indique que le drame est survenu après que le chauffeur du camion chargé d’eau ait perdu le contrôle de son véhicule.

Journal du Cameroun

WARNING! Some of the following images contain graphic content. Viewer discretion advised.