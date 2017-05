Cameroun : Une sexagénaire accouche des jumelles

Par fécondation in vitro, une femme de 60 ans a donné naissance à deux petites filles au Centre hospitalier de recherche et d’application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine (Chracerh) à Yaoundé, le 28 avril. Alors que dame Ndoe, mariée depuis des décennies n’avait pratiquement plus l’espoir d’avoir un enfant.

Un an après son inauguration, le Chracerh compte à son actif 60% de grossesses issues des fécondations in vitro.

Rappelons que la fécondation in vitro (FIV) est une technique de procréation médicalement assistée et de transfert d’embryon. En 2007-2008, 2 % environ des bébés des pays riches sont issus de la fécondation in vitro, imaginée et mise au point dans les années 1970 et opérationnelle à partir des années 1980.

Le nombre de bébés nés grâce à cette technique est estimé, tous pays confondus, à 4 millions d’enfants en 2012. Depuis, ces chiffres ont considérablement augmenté. Comme ailleurs, cette technique se développe aussi en Afrique.

Africtelegraph