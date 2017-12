Cameroun : vers la répression contre les vêtements à imprimé militaire

APAnews | La répression contre les vêtements à imprimé militaire, portés par des civils, connaîtra sa phase d’intensification dès janvier prochain au Cameroun, a appris APA au terme d’un message à ses services compétents du ministre de la Défense (MINDEF) Joseph Beti Assomo.

Intitulé «Répression de détention et port d’effets ou insignes militaires par personnes non autorisées», ledit message, adressé à tous les chefs d’unité de la gendarmerie, constate que le port des tenues controversées est devenu courant dans le pays.

Joseph Beti Assomo, «après la campagne de sensibilisation en cours», demande, dès janvier 2018, de prendre des mesures nécessaires en vue de l’intensification de la répression, conformément aux textes en vigueur.

Le MINDEF, note-t-on, avait déjà engagé une timide campagne de communication sur le sujet voici plus d’un an, qui avait connu des effets plutôt tièdes auprès des personnes visées, qui se recrutent majoritairement chez les jeunes, les sportifs et les artistes des deux sexes.

A l’époque, le chef de département de la communication au MINDEF, le colonel Didier Badjeck, avait rappelé que le port de la tenue militaire par les civils était strictement interdit, un phénomène qui selon lui entretient la confusion dans la société, inspirant par ailleurs les bandits à col blanc qui l’arborent souvent lors de leurs «opérations dangereuses».

Au Cameroun, la vente, la confection, la distribution, le port et la détention de la tenue ou des insignes militaires sont régis par une loi de novembre 1982, les contrevenants s’exposant à un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, et à une amende de 50.000 à 200.000 FCFA, ou à l’une des deux peines seulement.