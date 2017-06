Cameroun : Western Union reprend ses opérations vers l’extérieur

APA-Yaoundé (Cameroun) – La représentation camerounaise de l’opérateur Western Union, présenté comme le «leader mondial des services de transfert d’argent», a annoncé «l’activation du service de transfert d’argent à partir des points de vente de son réseau, en direction de plus de 200 pays et territoires dans le monde».

Ledit service avait été suspendu depuis octobre dernier, suite à des démêlés avec l’administration en charge des Finances en rapport avec de nouvelles exigences fiscales.

«Nous sommes très heureux d’annoncer que les consommateurs peuvent à nouveau aujourd’hui bénéficier des solutions Western Union pour envoyer de l’argent à leurs familles et à leurs proches dans des centaines de pays et territoires du monde», a déclaré dans un communiqué le vice-président Afrique de l’entreprise, Aida Diarra.

Et d’ajouter : «Cela n’aurait pas été possible sans la contribution active de nos agents. Nous nous sentons enthousiastes à l’idée de pouvoir offrir ensemble à nos clients, un service de transfert d’argent rapide et fiable à travers le pays.»

Présent au Cameroun depuis 1996, Western revendique un réseau de plus de 1200 agences à travers toute l’étendue du territoire.

APAnews