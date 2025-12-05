Camtel et Ethio Telecom Scellent une Alliance Historique

Share Facebook

CamerounOnline.ORG | Yaoundé, 4 décembre — Une nouvelle page de la coopération numérique africaine s’est écrite aujourd’hui à l’Hôtel Hilton de Yaoundé. Dans une démarche décisive, les Directeurs généraux de Camtel et d’Ethio Telecom ont officiellement signé le Master Service Agreement (MSA), un accord stratégique conçu pour accélérer la transformation digitale du Cameroun.

Une Journée de Convergence Stratégique

La cérémonie de signature a couronné une journée intense, placée sous le signe de la collaboration entre ces deux géants publics des télécommunications :

Fondations Techniques : La journée a débuté au siège de Camtel, où la Directrice générale d’Ethio Telecom a été chaleureusement accueillie. Les deux dirigeants ont échangé sur les perspectives concrètes de coopération technique et commerciale.

Soutien Gouvernemental : Dans la matinée, les deux Directeurs généraux ont été reçus en audience par le Premier Ministre. Ce dernier a salué ce partenariat ambitieux « Sud-Sud », le qualifiant de levier essentiel pour la modernisation digitale du Cameroun.

Une Nouvelle Ère de Collaboration

Cet accord dépasse le simple cadre contractuel ; il ouvre une véritable nouvelle ère de collaboration entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique Centrale. En unissant leurs forces, Camtel et Ethio Telecom démontrent la capacité des opérateurs publics africains à porter ensemble l’innovation.