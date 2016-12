CAN 2015 : le Cameroun n’a plus rien à perdre

Dernier à entrer en lice dans cette CAN, face au Mali (20h), le Cameroun ne fait qu’échouer depuis 4 ans et demi. Quand on atteint le fond, on ne peut que remonter.

Pourquoi l’équipe du Cameroun peut-elle remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2015 ? D’une part, car la Guinée Equatoriale, pays organisateur, est limitrophe au sud-ouest du Cameroun, ce qui arrange les supporters des Lions pour aller encourager leurs protégés sur place. D’autre part, car cette compétition possède la singularité d’être difficile à pronostiquer. Un favori peut complètement s’écraser pendant qu’un inattendu soulève finalement le trophée au bout (l’Egypte trois éditions consécutives, la Zambie en 2012).

Mais l’armée de Volker Finke a ses chances surtout car elle pourra jouer presque libérée. Presque, car le pays trépigne d’impatience après tant de désillusions et attend enfin des résultats. Surtout quand vous êtes quadruples champions d’Afrique. Mais il y a ce côté ‘on ne peut que faire mieux’ qui peut débrider l’équipe, voire la transcender. Car c’est une véritable catastrophe sportive depuis l’été 2010, humaine depuis quelques mois auparavant.

Atmosphère “Eto’oxique”

Tout aurait commencé en novembre 2009, après la qualification des Lions pour le Mondial 2010. En récompense pour ses coéquipiers, la mégastar Samuel Eto’o a offert à chacun d’entre eux une montre d’une valeur de 33 500 euros. Un geste qui a paru déplacé pour certains, notamment pour Alexandre Song, qui ont considéré cette générosité comme un moyen pour en mettre plein la vue à tout le monde. La fissure se créée : le vestiaire se divise en deux parties, les ‘pro-Eto’o’ et les ‘pro-Song’.

Eliminés en quarts de finale de la CAN 2010, le Cameroun repartira quelques mois plus tard du Mondial sud-africain avec 0 point dans la valise (moins que l’équipe de France, rendez-vous compte !). Paul Le Guen, sélectionneur d’alors, et ses troupes évitèrent alors la 32e et dernière place du tournoi uniquement grâce à la différence de buts de -11 accumulée par la Corée du Nord. A l’issue de la compétition, Jean-Bruno Tagre, auteur du trop bien-nommé ‘Programmés pour échouer’, écrira dans son ouvrage : “Aux lendemains du fiasco en Afrique du Sud, Samuel Eto’o a adressé un rapport confidentiel au ministre des Sports et au président de la Fécafoot. Il désigne Rigobert Song, Achille Emana, Alexandre Song et Carlos Kameni comme les responsables de la débâcle au Mondial” (Rigobert Song, oncle d’Alexandre, était dans le staff technique). Emana ? Disparu depuis. Kameni ? Disparu aussi, et pourtant il renaît de ses cendres à Malaga cette saison.

Le Cameroun a même manqué les deux CAN qui ont suivi (2012 et 2013). Un fait marquant dans chaque campagne : 4 juin 2011, les Lions accueillent le Sénégal à Yaoundé. A la 71eminute, Javier Clemente désire remplacer Maxim Choupo-Moting par Aurélien Chedjou. Mais Monsieur Eto’o refuse le changement et va agripper son jeune coéquipier pour l’empêcher de sortir. Il quittera la pelouse quatre minutes après la demande du sélectionneur espagnol.

Octobre 2012 : la bisbille Eto’o – Song bat son plein. Aux micros de Canal +, l’ancien joueur de l’Inter envoie un tacle envers son ennemi bien plus musclé que ceux qu’il a pu recevoir au cours de sa carrière : “On ne va pas nous comparer. Il n’y a pas de conflit entre deux stars puisqu’il n’y en n’en qu’une. Je suis parmi les meilleurs joueurs du monde. Song n’est même pas parmi les meilleurs joueurs du Cameroun”.

Et puis, cette conférence de presse hallucinante après la défaite des Lions au Sénégal 1-0 le 26 mars 2011. Face à un journaliste de la chaîne TV Equinoxe qui a émis des critiques sur l’équipe, Eto’o sort le bazooka et menace son interlocuteur de chômage. “Vous vous faites remarquer négativement. Avec votre beau sombrero, vous devrez plutôt penser à vous retirer. Quand on joue comme on a joué ce soir, vous devrez plutôt dire merci car ça fait longtemps qu’on n’avait pas vu le Cameroun jouer comme ça. Je me demande si vous êtes Camerounais et si vous avez vu le même match que nous autres. Vous n’êtes pas Camerounais. Je parlerai à votre patron à l’Equinoxe, car vous ne méritez même pas de travailler pour cette merveilleuse chaîne. Je verrai avec lui. J’ai 30 ans, j’ai tout gagné dans ma carrière, il me manque que la Coupe du Monde et j’essaye de représenter l’Afrique et le Cameroun là où je joue. Et les gens comme vous, vous ne méritez pas d’exister. Nous on se bat pour qu’on nous reconnaisse, mais vous, journaliste, vous ne voulez pas que le Cameroun avance. Essayez de changer”. Presque indécent. Le tout en le pointant du doigt.

Deux mois plus tard, Alexandre Song refuse de saluer Eto’o lors de son arrivée à l’hôtel. Le milieu de terrain, alors à Arsenal, ne participera pas à l’entraînement du lendemain. Cela en est trop pour Michel Zoah, le ministre des Sports, qui se déplace au camp d’entraînement pour des explications. Il prendra ensuite la décision de renvoyer Song chez lui, prétextant un bulletin médical négatif. Qui a tiré les ficelles de ce renvoi ? Faites-vous votre opinion.

Après avoir rappelé les faits ci-dessus, les événements du Mondial 2014 paraissent comme logiques. Alexandre Song qui abandonne totalement ses coéquipiers en donnant un coup de coude volontaire dans le dos de Mario Mandzukic face à la Croatie (défaite 4-0). Sa dernière ‘action’ internationale puisqu’il a été d’abord suspendu, puis n’a pas été rappelé et a fini par arrêter officiellement la sélection. Tout le monde se souvient de cette sidérante bagarre en plein match entre Benjamin Moukandjo, supposé ‘pro-Song’ et Benoît Assou-Ekotto, supposé ‘pro-Eto’o’. A noter que cette fois-ci, avec à nouveau 0 point et une différence de buts de -8, le Cameroun finira bel et bien dernier du Mondial. Nous passerons sur le vol d’avion pour le Brésil boycotté à cause du montant des primes, conflit assez commun dans les sélections africaines, à divers degrés.

Mesurons à quel point le Cameroun s’est couvert de ridicule pendant 4 ans. Les voir qualifiés pour la CAN après avoir pris 14 points sur 18 en phase de poules (invaincus), c’est déjà un retour. La rédemption commencera-t-elle dès ce soir face au Mali ? Matchs, prestige, amour-propre. Comme écrivait Publilius Syrus : “Qui a perdu l’honneur n’a plus rien à perdre”.

Goal.com