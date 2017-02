CAN 2017, Cameroun-Ghana : Moukandjo, ou l’homme de dÃ©fis

CAN 2017, Cameroun-Ghana : Moukandjo, ou l’homme de défis

L’attaquant lorientais est pour beaucoup dans la performance du Cameroun, engagé ce jeudi soir en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le Cameroun retrouve ce jeudi soir le Ghana en demi finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Une ultime marche sur laquelle les Lions Indomptables ne sont plus montés depuis 2008. Ce retour sur le devant de la scène africaine a été rendu possible grâce à son attaquant phare, Benjamin Moukandjo, 28 ans, joueur de Lorient.

Buteur lors du premier match de poules face au Burkina Faso (1-1) et passeur face à la Guinée-Bissau, Moukandjo est devenu incontournable en sélection… mais aussi en club.

A lui seul, l’attaquant a trouvé le chemin des filets à 7 reprises, soit près d’un tiers des buts marqués par les Merlus en Ligue 1 cette saison (25 réalisations). Mais le natif de Douala n’a pas toujours été indispensable.

Une ascension compliquée

Passé par Rennes entre 2007 et 2009, Moukandjo n’a jamais eu la possibilité de fouler les pelouses de Ligue 1. C’est donc sur les terrains de National avec l’Entente SSG (National) et de Nîmes (L2) qu’il se forge. Après deux saisons dans le sud-est, il s’impose comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 2 et attire les convoitises.

Très attendu pour ses débuts avec son nouveau club, Monaco, l’attaquant alors âgé de 22 ans déçoit et se retrouve bien seul sur le Rocher. Mais comme à son habitude, il décide de se battre et rejoint le club Lorrain de Nancy à l’été 2011. Celui qu’on surnomme « Mouk » confirme sa lente ascension à Nancy, puis à Reims.

20 en 47 matchs avec Lorient

Après une saison flateuse avec le club de la Marne (2014/2015), lui comme ses dirigeants souhaitent prolonger l’histoire, mais contre toute attente Moukandjo signe à Lorient. Une décision que l’attaquant explique par une volonté de prouver ce qu’il vaut. « Certains disaient que j’avais peur de la concurrence. Alors, j’ai pris la décision de partir. » Il réussi son pari et s’impose comme un élément indispensable de l’attaque bretonne avec 20 buts en 47 matchs.

Une trajectoire tumultueuse, pimentée par une pointe de combativité qui n’étonne pas son ancien président à Nancy, Jacques Rousselot, comme il le confie à Ouest-France en 2015 : « Je l’avais fait venir à Nancy en 2011. À l’époque, il n’était pas tout le temps titulaire, il vivait mal cette situation. Je l’ai soutenu durant cette période compliquée. Il n’a jamais lâché, il a toujours été exemplaire. »

